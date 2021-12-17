後疫時代加速轉型「不只要做線上通路」！創業者授密技「質感網站」如今成重要門面

▲如今市場講求數位轉型，若想將品牌走得長久，擁有市場行銷背景的「LEGENDAIRY傳奇甜品」創辦人Christy提醒，架設一個官網比大家想像得還重要。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

肆虐全球2年的新冠疫情，不僅造成消費習慣大改變，對於各產業來說更是經歷一波波的洗牌重整，是否能順利「數位轉型」，成為所有創業者得以挺過疫情的關鍵！然而若是眼光放得更長遠的創業者，想經營品牌口碑，並讓更多消費者了解每樣產品背後的故事與用心，那麼製作一個形象官網，絕對是有個加分選項！但對於不少實體經營者來說，光是踏入不熟悉的數位市場就已經陌生擔憂，更遑論架設網站。來自台中豐原的Christy和弟弟Kai，回想起2017年創立「LEGENDAIRY傳奇甜品」，當時從未想過3年後會面對這場席捲全球的風暴。

豐原難得一見的「歐風小店」 背後籌備時程竟費時3年

座落在台中豐原的「LEGENDAIRY傳奇甜品」，主打香滑軟綿、濃郁低脂的義式冰淇淋Gelato及精緻法式甜點。之所以會賣起義式Gelato，姊姊Christy笑說，因為自己過去在加拿大念書時就特別愛吃冰淇淋，當時想，「如果將來要開店，我就要開冰淇淋店！」直到2014年老家豐原的鐵皮屋迎來改建，Christy才終於將夢想一步步走成現實。

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▲▼「LEGENDAIRY傳奇甜品」主打義式冰淇淋Gelato和精緻法式甜點。

為了開店目標，Christy與弟弟Kai各自到義大利和美國賓州學做冰淇淋。學成後的他們發現，「美式教的是產線化生產，比起來我們更喜歡義式Gelato強調的手工感以及職人精神！」她笑言，後來想說一家店只賣義式Gelato未免太單調，因此又催促弟弟去東京藍帶學院學做甜點，前後約花3年的時間，才終於在2017年7月正式開幕！

然而籌備的過程中看似萬事俱備，卻有一項待辦事項讓Christy遲遲不敢啟動，那就是——架設一個「LEGENDAIRY傳奇甜品」的專屬網站！

以為架設網站艱澀又花錢 朋友幫她3天內不用1萬就搞定

「其實我在加拿大念的是市場行銷，創業前也在上市公司做行銷工作，所以我知道擁有一個official website，對於公司、品牌是一件很重要的事情！」但偏偏Christy當時的公司想重建網站，找人來估價發現開價從30～100萬都有，且時程還需3～6個月時間。「我想，哇原來要做一個網站需要一筆不小的開銷，所以我一直拖著想找看看有沒有成本符合我預算以內的方式。」

開店前一個月，Christy的好友神秘地跟她說，「欸我們要送妳一個網站，當做妳的開店禮物！」隨後朋友就藉由下班後的時間，透過目前全球知名網域註冊商「GoDaddy」很快就幫Christy選好和店面一樣的主題色系，再請Christy提供當初請攝影師拍攝的店面、產品照等，Christy笑說她唯一需要決定的就是網站名和網域，「以前上課時老師就強調，網站名和自己的店名、公司名一致最好，代表這個網站就是自己在網路世界的正牌代表。網域部分，我想到以前國外同學他們的網站，.sg就知道是新加坡，.fr就是法國，我當然要選.tw，讓大家知道我們是台灣來的！」出乎意料的是，不到3天，朋友們就把帳號、密碼和一個完整度極高的網站，送到Christy手上！

▲Legendairy.tw使用GoDaddy服務近5年，除了後台容易管理，Christy也覺得系統相當穩定，她打趣說，「技術方面我不懂，但這5年社交平台已經當了好幾次，但GoDaddy從沒有這個問題。」

「那真的是一個非常非常貼心的禮物！」Christy如今回想還是難掩感動，「這個禮物幫我解決了很多問題，我也猜想他們應該花了不少心力與金錢。」不過就在Christy拿到帳密、進到後台才發現，GoDaddy的後台操作其實相當明瞭簡易。「簡單來說，GoDaddy先做好模板，使用者只需要放上照片、選擇喜歡的版面等，就是一個擁有完整資訊的官網！」以目前「傳奇甜品」的網站來說，以電腦瀏覽就是清楚的條列式畫面，用手機瀏覽就會變成一頁式網頁，「我覺得最初GoDaddy在設計模板時，就已先設想好使用者體驗，我想他們的目標，就是提供給像我們這樣沒有網站技術的店家，以更省力且節省成本的方式，擁有一個符合店家質感的『官方網站』。」

官網就是虛擬世界的「品牌旗艦店」 甚至也是影響長遠經營的關鍵

儘管有了「官方網站」，但為了拓展更多客源，Christy仍會在FB、IG投放廣告。雖然目前與客人的互動多發生在FB，但Christy提供了一個相當精闢的見解。「我認為一個官網，就等於網路世界的品牌旗艦店，而FB、IG就像是在觀光區租的一個小攤子，藉由人潮讓大家看到我們，但如果想更了解品牌，他們馬上就能到我們的旗艦店『官網』參觀，這對於形象、信賴度的建立都能默默地累積。」

▲添加義式濃縮咖啡的「阿芙佳朵」和以法國果泥製作的酸甜「金色奇蹟」是店內人氣品項。

市場行銷背景的Christy這幾年也發現，因社群平台的興起，愈來愈多人忽略了「擁有一個官網」對於品牌長遠經營的重要性。有鑒於後疫時代，GoDaddy針對台灣140家創業者企業調查數據顯示，高達85％的新創業者到疫情影響，且有近70％立即接軌數位市場，Christy以過來人經驗分享，「前陣子有一家德國名車汽車經銷商找上我們，想討論長期供應冰淇淋讓他們招呼VIP客人的合作，這時官網就能讓大客戶很快了解我們的實力，也能讓他們看出我們認真投入的程度。這個時候我們不是一個只有臉書、手機聯絡電話的店家，而是一個可以信賴的廠商！」如果期待品牌未來還能與其他產業討論合作，「我覺得擁有一個官網，真的是必要的。」

▲透過官網、社群平台的交叉使用，Christy笑説成立這幾年，「我們搜集了來自各大城市的客人，從巴黎、紐約、洛杉磯、布里斯本到利物浦都有！」疫情期間當周邊同性質店家只剩1/3客源，傳奇甜品還能保有2/3的訂單。

過去製作官網的確不易，但透過GoDaddy清晰的中文服務介面，以及提供.tw的網域服務，就如Christy朋友和她自己的架設與維護經驗，幾乎只需一鍵就能註冊，幾個步驟就能管理後台、隨時更新當季活動內容以及和客人互動，至於費用，Christy表示，「一整年差不多只需8,000左右的的租借費用 ，是我們一般小店家也能負擔的成本範圍。」

適逢象徵新開始的新年，GoDaddy也決定成為創業者的給力夥伴，一起「DreamBigGoDaddy」，在這個顛沛的年代敢於做更大的夢！現在只要註冊GoDaddy帳號，依循指示完成各種小任務、賺取積分，就有機會在新年年初得到最大獎Microsoft Surface Go 3一台，以及GoDaddy W+M基本方案、GoDaddy MWP基本方案一年份，具體規則見活動條款與條件。透過曾經不敢妄想的專業官網，為自己的新事業迎來一個全面改變、擁抱挑戰的時機，讓品牌在網路世界擁有煥然一新的門面。

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