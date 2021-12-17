　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

後疫時代加速轉型「不只要做線上通路」！創業者授密技「質感網站」如今成重要門面

▲▼（業配）GoDaddy x 台中豐原傳奇冰店。（圖／記者周宸亘攝）

▲如今市場講求數位轉型，若想將品牌走得長久，擁有市場行銷背景的「LEGENDAIRY傳奇甜品」創辦人Christy提醒，架設一個官網比大家想像得還重要。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

肆虐全球2年的新冠疫情，不僅造成消費習慣大改變，對於各產業來說更是經歷一波波的洗牌重整，是否能順利「數位轉型」，成為所有創業者得以挺過疫情的關鍵！然而若是眼光放得更長遠的創業者，想經營品牌口碑，並讓更多消費者了解每樣產品背後的故事與用心，那麼製作一個形象官網，絕對是有個加分選項！但對於不少實體經營者來說，光是踏入不熟悉的數位市場就已經陌生擔憂，更遑論架設網站。來自台中豐原的Christy和弟弟Kai，回想起2017年創立「LEGENDAIRY傳奇甜品」，當時從未想過3年後會面對這場席捲全球的風暴。

豐原難得一見的「歐風小店」　背後籌備時程竟費時3年
座落在台中豐原的「LEGENDAIRY傳奇甜品」，主打香滑軟綿、濃郁低脂的義式冰淇淋Gelato及精緻法式甜點。之所以會賣起義式Gelato，姊姊Christy笑說，因為自己過去在加拿大念書時就特別愛吃冰淇淋，當時想，「如果將來要開店，我就要開冰淇淋店！」直到2014年老家豐原的鐵皮屋迎來改建，Christy才終於將夢想一步步走成現實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼（業配）GoDaddy x 台中豐原傳奇冰店。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼「LEGENDAIRY傳奇甜品」主打義式冰淇淋Gelato和精緻法式甜點。

▲▼（業配）GoDaddy x 台中豐原傳奇冰店。（圖／記者周宸亘攝）

為了開店目標，Christy與弟弟Kai各自到義大利和美國賓州學做冰淇淋。學成後的他們發現，「美式教的是產線化生產，比起來我們更喜歡義式Gelato強調的手工感以及職人精神！」她笑言，後來想說一家店只賣義式Gelato未免太單調，因此又催促弟弟去東京藍帶學院學做甜點，前後約花3年的時間，才終於在2017年7月正式開幕！

然而籌備的過程中看似萬事俱備，卻有一項待辦事項讓Christy遲遲不敢啟動，那就是——架設一個「LEGENDAIRY傳奇甜品」的專屬網站！

以為架設網站艱澀又花錢　朋友幫她3天內不用1萬就搞定
「其實我在加拿大念的是市場行銷，創業前也在上市公司做行銷工作，所以我知道擁有一個official website，對於公司、品牌是一件很重要的事情！」但偏偏Christy當時的公司想重建網站，找人來估價發現開價從30～100萬都有，且時程還需3～6個月時間。「我想，哇原來要做一個網站需要一筆不小的開銷，所以我一直拖著想找看看有沒有成本符合我預算以內的方式。」

開店前一個月，Christy的好友神秘地跟她說，「欸我們要送妳一個網站，當做妳的開店禮物！」隨後朋友就藉由下班後的時間，透過目前全球知名網域註冊商「GoDaddy」很快就幫Christy選好和店面一樣的主題色系，再請Christy提供當初請攝影師拍攝的店面、產品照等，Christy笑說她唯一需要決定的就是網站名和網域，「以前上課時老師就強調，網站名和自己的店名、公司名一致最好，代表這個網站就是自己在網路世界的正牌代表。網域部分，我想到以前國外同學他們的網站，.sg就知道是新加坡，.fr就是法國，我當然要選.tw，讓大家知道我們是台灣來的！」出乎意料的是，不到3天，朋友們就把帳號、密碼和一個完整度極高的網站，送到Christy手上！

▲▼（業配）GoDaddy x 台中豐原傳奇冰店。（圖／記者周宸亘攝）

▲Legendairy.tw使用GoDaddy服務近5年，除了後台容易管理，Christy也覺得系統相當穩定，她打趣說，「技術方面我不懂，但這5年社交平台已經當了好幾次，但GoDaddy從沒有這個問題。」

「那真的是一個非常非常貼心的禮物！」Christy如今回想還是難掩感動，「這個禮物幫我解決了很多問題，我也猜想他們應該花了不少心力與金錢。」不過就在Christy拿到帳密、進到後台才發現，GoDaddy的後台操作其實相當明瞭簡易。「簡單來說，GoDaddy先做好模板，使用者只需要放上照片、選擇喜歡的版面等，就是一個擁有完整資訊的官網！」以目前「傳奇甜品」的網站來說，以電腦瀏覽就是清楚的條列式畫面，用手機瀏覽就會變成一頁式網頁，「我覺得最初GoDaddy在設計模板時，就已先設想好使用者體驗，我想他們的目標，就是提供給像我們這樣沒有網站技術的店家，以更省力且節省成本的方式，擁有一個符合店家質感的『官方網站』。」

官網就是虛擬世界的「品牌旗艦店」　甚至也是影響長遠經營的關鍵
儘管有了「官方網站」，但為了拓展更多客源，Christy仍會在FB、IG投放廣告。雖然目前與客人的互動多發生在FB，但Christy提供了一個相當精闢的見解。「我認為一個官網，就等於網路世界的品牌旗艦店，而FB、IG就像是在觀光區租的一個小攤子，藉由人潮讓大家看到我們，但如果想更了解品牌，他們馬上就能到我們的旗艦店『官網』參觀，這對於形象、信賴度的建立都能默默地累積。」

▲▼（業配）GoDaddy x 台中豐原傳奇冰店。（圖／記者周宸亘攝）

▲添加義式濃縮咖啡的「阿芙佳朵」和以法國果泥製作的酸甜「金色奇蹟」是店內人氣品項。

市場行銷背景的Christy這幾年也發現，因社群平台的興起，愈來愈多人忽略了「擁有一個官網」對於品牌長遠經營的重要性。有鑒於後疫時代，GoDaddy針對台灣140家創業者企業調查數據顯示，高達85％的新創業者到疫情影響，且有近70％立即接軌數位市場，Christy以過來人經驗分享，「前陣子有一家德國名車汽車經銷商找上我們，想討論長期供應冰淇淋讓他們招呼VIP客人的合作，這時官網就能讓大客戶很快了解我們的實力，也能讓他們看出我們認真投入的程度。這個時候我們不是一個只有臉書、手機聯絡電話的店家，而是一個可以信賴的廠商！」如果期待品牌未來還能與其他產業討論合作，「我覺得擁有一個官網，真的是必要的。」

▲▼（業配）GoDaddy x 台中豐原傳奇冰店。（圖／記者周宸亘攝）

▲透過官網、社群平台的交叉使用，Christy笑説成立這幾年，「我們搜集了來自各大城市的客人，從巴黎、紐約、洛杉磯、布里斯本到利物浦都有！」疫情期間當周邊同性質店家只剩1/3客源，傳奇甜品還能保有2/3的訂單。

過去製作官網的確不易，但透過GoDaddy清晰的中文服務介面，以及提供.tw的網域服務，就如Christy朋友和她自己的架設與維護經驗，幾乎只需一鍵就能註冊，幾個步驟就能管理後台、隨時更新當季活動內容以及和客人互動，至於費用，Christy表示，「一整年差不多只需8,000左右的的租借費用 ，是我們一般小店家也能負擔的成本範圍。」

適逢象徵新開始的新年，GoDaddy也決定成為創業者的給力夥伴，一起「DreamBigGoDaddy」，在這個顛沛的年代敢於做更大的夢！現在只要註冊GoDaddy帳號，依循指示完成各種小任務、賺取積分，就有機會在新年年初得到最大獎Microsoft Surface Go 3一台，以及GoDaddy W+M基本方案、GoDaddy MWP基本方案一年份，具體規則見活動條款與條件。透過曾經不敢妄想的專業官網，為自己的新事業迎來一個全面改變、擁抱挑戰的時機，讓品牌在網路世界擁有煥然一新的門面。

GoDaddy新年活動>>

►莓果色電暖器799元！

ET快訊
女軍官淪台傭　為退休司令夫人把屎尿！空軍辯：有簽公假
婚後婆婆送金項鍊　媳婦見「背面刻5字」氣炸賣掉：會不會太扯？
陳松勇「確切死因」出爐！轉安寧病房第3天就離世
砍前妻入獄！　逆子5刀捅死母：沒人愛我　
陳松勇病逝　許效舜直播得知噩耗「悲痛抹淚」
LIVE／蔡英文最後衝刺「四個不同意」　民進黨造勢萬人擠爆凱
LIVE／國民黨公投前夕大造勢　他夜宿自由廣場「為民主守夜」
快訊／國民黨大造勢　趙少康喊話了
陳松勇10月底送急診「47天沒再出來」　生前交代2件事

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

想做網路小本生意　過來人：先有專業email才好成交

GoDaddy一站式打造中小企業網站　正式推出「.tw」網域名稱

2022年12生肖排行曝光　屬雞運勢旺爆！2類人僅「一顆星」要小心

後疫時代加速轉型「不只要做線上通路」！創業者授密技「質感網站」如今成重要門面

高等法院郭豫珍法官畫作　獲選參加法國巴黎大皇宮2022年國際沙龍展

雲林種鵝及土雞確診新型禽流感　逾1萬隻今完成撲殺

看完自製濕巾教學　她「開心一切」秒變災難現場…結局5000人笑翻

外送員看9樣商品「全是水」秒轉單　網傻眼：他家失火了嗎

外送員搭電梯見「古早味按鈕」　內行人抖曝年代：最怕坐這種

補貨保險套！男友突噴「怎不是買避孕藥」　網不挺妹子：妳的問題

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

口吃男勤練習克服恐懼自信點餐　披薩店員耐心聆聽暖回：沒關係

27歲女花光120萬積蓄住毛胚屋 省下裝潢費最豪華的地方是廁所

4口住「破洞古厝」擠5坪房間睡覺　70歲阿公扛家計...孫：想長大賺錢

2022年12生肖排行曝光　屬雞運勢旺爆！2類人僅「一顆星」要小心

後疫時代加速轉型「不只要做線上通路」！創業者授密技「質感網站」如今成重要門面

高等法院郭豫珍法官畫作　獲選參加法國巴黎大皇宮2022年國際沙龍展

雲林種鵝及土雞確診新型禽流感　逾1萬隻今完成撲殺

看完自製濕巾教學　她「開心一切」秒變災難現場…結局5000人笑翻

外送員看9樣商品「全是水」秒轉單　網傻眼：他家失火了嗎

外送員搭電梯見「古早味按鈕」　內行人抖曝年代：最怕坐這種

補貨保險套！男友突噴「怎不是買避孕藥」　網不挺妹子：妳的問題

爆乳鋼琴YouTuber「沒人能戰」　鐵粉揭3關鍵狠甩對手：很享受

校園第二劑開打首日1401人接種　陳時中曝調查：近9成有意願

男子騎載媽媽自撞追尾雙亡　監視器曝光超詭異：周邊都沒行車

超暖心！台灣交換生從4國趕到西班牙世錦賽　進場為戴資穎加油

快訊／賴清德：萊豬進口紛擾台灣超過20年　公投過關恐失信於國際

1根髮夾「換1棟百萬宅」！她耗時1年半不花半毛錢　拿鑰匙飛奔新家

伊能靜素顏「動刀痕跡」被抓包！　大方承認：又不是見不得人

女軍官淪台傭…為退休司令夫人把屎尿　空軍司令部辯：有簽公假

《我獨》明星遭鄰居投訴噪音「每天找朋友玩到凌晨」！男星認了道歉

快訊／蘇貞昌高雄場打頭陣：台灣若沒加入CPTPP東西怎出口？

2022年12生肖排行曝光　屬雞運勢旺爆！2類人僅「一顆星」要小心

後疫時代加速轉型「不只要做線上通路」！創業者授密技「質感網站」如今成重要門面

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

好市多賣「這件帽T」引熱議：考驗信仰？

小吃漲價10元「客人全跑光」　網揪1致命傷

坐過高鐵就回不去　南部人2點打臉：寧願搭台鐵

首次下單蝦皮店到店！他超後悔「寧願寄超商

台版《華爾街之狼》賠掉5億身家　落魄現況曝

麵包店算錯錢　闆娘反氣到公審客

快訊／增7人改判本土！台北、桃園檢疫旅館定序出爐

包裹送超商！店員問「東西大嗎」結果讓她羞逃

她上駕訓班　逼教練狂噴8金句

好市多「秒殺神物」一整貨櫃上架　他終於買到

全台最好吃的湯圓　60年來只賣2產品

正妹教練被酸蒜鼻　鄉民目光聚焦「脖子下」

最雷便當主菜　網一致點名「它」

超狂80元便當直逼「年菜等級」！佛心配菜老饕狂求地址

更多熱門

相關新聞

他年收千萬想找對象！約會完卻遭女生打槍

他年收千萬想找對象！約會完卻遭女生打槍

現代人晚婚的原因很多，除了經濟因素，有時是因為某些性格上的缺陷，才會遲遲找不到對象。日本媒體最近就報導了一起案例，一名創業有成、年過40的男子，因自身的性格問題，導致成為大多數女性的拒絕往來戶。

年輕人白手起家變少？　網揭低調狠賺職業

年輕人白手起家變少？　網揭低調狠賺職業

TTMaker創業嘉年華　展現台東研發創新能量

TTMaker創業嘉年華　展現台東研發創新能量

10歲女童創業當老闆「首月進帳554萬」

10歲女童創業當老闆「首月進帳554萬」

貴婦為7萬風衣大鬧遭上　「官網6萬5」打臉

貴婦為7萬風衣大鬧遭上　「官網6萬5」打臉

關鍵字：

後疫時代創業質感網站官網LEGENDAIRY傳奇甜品義式冰淇淋Gelato法式甜點市場行銷網域註冊商GoDaddy

讀者迴響

熱門新聞

1歲被生父丟垃圾桶！她「23年後變身價破億巨星」

好市多賣「這件帽T」引熱議：考驗信仰？

金馬影帝陳松勇離世！　留200萬遺產給看護

鄧紫棋爆分手5年富二代男友！3句話嗆他「雙面人」

快訊／金馬影帝陳松勇過世！　縱橫演藝圈50年…享壽80歲

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

30網紅、藝人表態「公投四個不同意」名單一次看

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

女大生產3子讓富豪信是自己種！花近9千萬包養GG

遊戲橘子不忍了提民事訴訟告丁特

她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

小吃漲價10元「客人全跑光」　網揪1致命傷

開店10年首次調漲　小吃店老闆哭：客人全跑光

華航澎湖空難225死慘劇　專家揭真相

快訊／遭登報宣傳「核四不同意」　侯友宜動怒：公投需要玩成這樣子嗎？

更多

最夯影音

更多
黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊
小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面