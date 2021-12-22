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知本溫泉區龍馬大道明春開工　饒慶鈴:積極爭取全縣生活圈計畫提升道路品質

▲知本溫泉區龍馬大道明春開工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲知本溫泉區龍馬大道明春開工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為解決知本溫泉地區交通瓶頸路段問題，以1億7千萬元將知本溪疏濬土石填高右岸防汛道路，新建4線車道的知本溫泉區龍馬大道連接台9線，縣長饒慶鈴22日特地前往開闢工程預定地視察，並表示，縣府規劃逐步改善知本溫泉地區，除了完成「老知本新森貌景觀改善」工程，也將打通知本地區重要的聯外交通龍馬大道，預計明年春節後動工，未來持續推動周邊環境改善，提升大知本地區交通及觀光品質。

台東縣政府為改善縣內道路品質，積極爭取中央補助，也投入縣預算，以總經費7億140萬元進行全縣6個鄉鎮市共10案的道路建設工程，範圍包括台東市、關山鎮、太麻里鄉、池上鄉、鹿野鄉及綠島鄉，其中，知本溫泉風景特定區都市計畫道路「龍馬大道」也終於在此次獲得核定，將開闢知本溪右岸路堤共構道路，完成後將提升大知本地區休閒觀光產業發展。

縣長饒慶鈴上午9點前往視察，聽取建設處長許瑞貴及相關科長簡報。許瑞貴說，知本溪右岸原為低於堤防的防汛道路，利用整治知本溪所挖起來的土石填高，最高處填了兩層樓高，將地勢與台9線路面高度銜接，目前已完成填土，而所需的土方約15萬立方公尺，如果一般市價採購，至少要花6,000萬元買土，不過，縣府採疏濬知本溪土石填高方式，不但清疏河道，也省下路面填土費用，同時已請台電先鋪設所需管線再進行填土作業，以免未來又再次挖路施工。

建設處說明，去年完成「老知本新森貌景觀改善工程」，改善路標系統、整理第一停車場環境及改善動線、修繕白玉瀑布觀景台及樓梯步道等，另也利用知本溪清淤的土石做為龍馬大道的路基，提高道路高度以兼做防汛道路，使知本溫泉區以後免除因溪水暴漲而交通中斷的風險；111年進行龍馬大道路面工程，預計於春節後動工、年底完成，改善知本溫泉區與台9線的交通連結，屆時旅客由台9線進入知本溫泉將更方便。

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