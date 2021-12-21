「台東食育提案所　美味食旅」新書發表

▲台東食育提案所，美味食旅新書發表。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



今年台東縣政府透過台東食育提案所計畫，彙整縣內16鄉鎮市的田野筆記，以有趣的美學設計編撰《台東食育提案所 美味食旅》，21日舉行新書發表會。縣長饒慶鈴表示，縣府近年致力推廣慢食文化，重視食物來源且順應食材烹煮，以慢食節及部落食尚等打響品牌，這次新書探索台東在地食材、好食店家，集結各種台東「食」的體驗，成為旅客不可錯過的食與文化旅遊指南，歡迎旅客東漂挖掘感受台東的獨特飲食。

饒慶鈴提及，推動食物教育必須結合在地文化才能深植生活，台東的環境純淨天然，潤養新鮮的食材，是最有潛力發展「食」文化的縣市之一。近年縣府持續推動食農教育、推動「慢經濟」及經營慢食品牌有成，去年台東食育提案所榮獲「La Vie台灣創意力社會實踐獎」及Shopping Design「Taiwan Design Best 100」的在地文化推廣貢獻獎；今年在《食力》第1屆食育力城市大調查中，台東榮獲最高5星評比的城市殊榮、在食育推廣的滿意度上全國第1，台東慢食節亦獲得日本優良設計獎(Good Design Award)金獎及百佳獎，可見台東食力已儼然成為台灣指標。



▲台東食育提案所，美味食旅新書發表。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今年推出《台東食育提案所 美味食旅》，書中的調查員們深入瞭解並記錄食物產地的美好風景，探訪台東各部落、族群的食農達人，發掘食物的多樣性，包括從東海岸的白蝦、柴魚，縱谷的米、咖啡和有機茶葉、再到離島的飛魚和海鹽，帶領讀者了解在地文化及達人傳頌的食故事，也邀請大家加入調查員的隊伍，從地理風貌出發一起漫步台東，以舌尖探索在地，用行動「食當季、食在地」。

文化處說明，此書可180度完全攤平，猶如老鷹般俯視著台東地景風貌，以線膠裝訂及傳統手動機器壓緊、書背手工塗膠，使書籍具有手作溫度。來到台東的旅客可在各大飯店及旅宿閱覽此書，希望讓大家感受到達人對食文化的「另眼相看」，重新思考自己1日3餐的力量。