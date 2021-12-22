人妻炮友是誰？重讀蕾神5千長文「驚見2字」有玄機：難怪覺得噁心

▲李靚蕾筆下的「過往」2字引發網友熱議。（圖／翻攝自Instagram／jl.leilei）

記者曾筠淇／綜合報導

李靚蕾17日發布超過5000字的長文，控訴王力宏多年惡行，其中就包含對方有約炮行徑。近來有不少人都在瘋猜這名「炮友」到底是說誰，但有網友細讀長文以後就發現，李靚蕾在這段話藏了關鍵2字，或許蕾神所掌握到的證據只限於「婚前」。

李靚蕾17日發布的毀滅式爆料中，提及「有一個女生也是你的炮友，自己已婚有小孩還要你跟她一起騙她老公。你們約炮的過往讓我感到不舒服，因為你們在我們婚後的相處，女生是對你各種撒嬌勾引，你也是熱情回應，如果坦蕩，真的不用要你騙她老公。」

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就有網友在PTT的Gossiping板上，以「蕾神寫力宏與人妻炮友那段試著解析」為題發文，提到姑且不論炮友的真實身分是誰，大家可以特別注意到「約炮的過往」這句話，或許蕾神知道的只是這兩人「曾是」炮友關係，所以才會對「婚後」的那些互動感到不舒服。

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▲很多網友認為李靚蕾會感到不舒服也是再正常不過的事。（圖／翻攝自IG／jl.leilei）

原PO推測，蕾神可以確切掌握的證據大概僅限於「婚前」，即便婚後有比較親密的舉動，但也不能怎麼樣。蕾神這段「邀請她來我們家我會感到不舒服，可不可以不要？」也顯示自己看到雙方互動時，會不禁想起這兩人約炮的過往，進而感到不舒服、噁心。

貼文曝光後，不少網友也認同表示，「同意原PO」、「好像有道理」、「這篇推論合理」、「感覺蠻合理的」、「婚前約炮、婚後沒有，很合理」、「約炮的過往讓我不舒服這句，看起來現在沒約啊」、「第一次看這段，我看起來不是在婚後約炮，是婚前的炮友沒錯」、「感覺真的是婚前約，婚後也許沒有」、「終於有人注意到這段話了」。

此外，也有網友回應，「試問你們能接受婚前炮友還繼續跟老公來往嗎」、「只要李提出撒嬌勾引的訊息證據，婚前炮友的身分就坐實了」、「一般人都無法接受配偶跟前炮友聯絡」、「這種不舒服很正常吧」、「當配偶覺得不舒服就要保持距離」、「當然能當朋友，但前提是另一半知道而且不介意」。