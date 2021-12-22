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布林肯承諾立陶宛「對抗北京脅迫」　外交部：捍衛民主自由制度

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨（21日）與立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）通話，關切立陶宛輸中國的貨物卡關問題，並重申美國將聯合理念相近國家，對抗中共的外交、經濟脅迫作為。對此，外交部發言人歐江安今（22日）回應媒體提問表示，我國政府也將持續採取積極作為，全力協助立陶宛應對威權體制的複合式威脅，共同捍衛民主自由制度不受專制極權政體的逼迫。

美國國務院21日發布通話摘要指出，國務卿布林肯同日與立陶宛總理通話時，針對近期立陶宛遭到中國進出口貿易脅迫的情況表達美方嚴正關切，並重申美國對立陶支持宛如鋼鐵般堅定（ironclad），且美國將致力結合理念相近國家，對抗中國外交及經濟脅迫作為。對此，歐江安表示，外交部感謝並高度讚揚美國展現全球民主陣營的領袖風範，我方深信美國採取具體且積極的作為，將有效協助民主國家反制專制政體的政經脅迫。

歐江安並指ㄝ拜登政府自上任以來持續力挺台灣，公開支持我國與立陶宛加強關係，並高度關切中國對民主國家的蠻橫威脅。台灣作為民主成功的故事及世界一股良善力量，會持續推動與所有理念相近國家發展實質友好關係，增進互惠交流；我國政府也將持續採取積極作為，與美國等民主陣營夥伴攜手合作，全力協助立陶宛應對威權體制的複合式威脅，共同捍衛民主自由制度不受專制極權政體的逼迫。

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