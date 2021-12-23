　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

江蘇常州4.2地震嚇歪當地人！居民「裹棉被逃命」　高樓狂晃片曝

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省常州市天寧區附近12月22日21時46分發生規模4.2地震，無錫、蘇州、揚州、南京、上海等地也有震感。影片顯示，一幢近30層的住宅樓樓體能看到有明顯晃動。因為當地罕有地震，當地網友驚呼，「地理老師說過我們這兒如果地震了，那世界就完了，騙人！」​

據《上游新聞》報導，常州市委宣傳部相關負責人回應稱，目前正在對受災情況進行統計核實，具體情況會第一時間發布。

據中國地震台網消息稱，12月22日21時46分在江蘇常州市天寧區（北緯31.75度，東經120.00度）發生規模4.2地震，震源深度10千米。

▲▼江蘇地震。（圖／翻攝自上游新聞）

▲江蘇地震。（圖／翻攝自上游新聞）

地震發生時，常州天寧區某小區監視器畫面顯示，一幢近30層的住宅樓樓體能看到有明顯晃動。在中國地震台網發布影片中，地震發生時，村民家中的大鵝像是受到驚嚇，集體鳴叫並伴有起飛動作。

地震發生後，常州市多個小區居民離開家裡到空曠地帶避險，有人甚至漏夜抱著棉被就衝出來。同時，寄宿制學校也迅速將學生轉移到空曠地帶安置。

天寧區某小區居民說，「感覺樓有明顯晃動，持續了10秒時間。家裡的燈、床都晃動得很厲害，然後就听到有人喊地震了。除了感到晃動，目前還沒有影響正常生活。」

「第一次感受到這麼強烈的地震，」常州當地一市民告訴記者，地震發生後，室內衣櫃晃動，吊燈晃動，人站不穩，家中的寵物受驚四處逃竄，小區內的鄰居緊急下樓避險。

▲江蘇常州4.2地震嚇歪當地人。（圖／翻攝自微博）

▲江蘇常州4.2地震嚇歪當地人。（圖／翻攝自微博）

地震發生後，除常州市天寧區外，揚州市、無錫市、蘇州市、南京市、上海市、杭州市等周邊城市也有市民在社交平台發布了有震感的消息，上海市第一時間通過電視等多個媒體渠道發布了地震信息。蘇州居民小王稱，當時正準備休息，剛躺在床上就開始晃動，持續了四五秒左右才停下，「還是有些擔心，晚上不敢睡了。」

對於地震造成的受災情況，常州市委宣傳部相關負責人回應表示，地震發生後，當地政府第一時間投入地震救災工作，對於是否有人員走失、傷亡及財產受損情況，正在進一步核實統計中，會第一時間進行發布。

►BIODERMA卸妝神水激殺2.8折！

ET快訊
快訊／西濱2車追撞！24歲女夾困車內　車體嚴重變形
桃園10月大男嬰猝死！　臉頰凹陷瘦成皮包骨
快訊／徐若瑄老公首發聲！　「我會保護我的妻子」
彈頭親揭重提5年前「王朝903」真實原因！　氣到飆粗口痛罵黑
新增4例Omicron入侵台灣！　病毒量高
快訊／今增13例境外移入　無本土新增
LIVE／中研院懲處將出爐　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

9歲妹「全裸陪睡」12歲哥！網紅媽PO影求抖內...網全炸鍋了

江蘇常州4.2地震嚇歪當地人！居民「裹棉被逃命」　高樓狂晃片曝

西安封城首日飄鵝毛白雪　民眾穿大衣排隊核檢：是回不了家的眼淚　

「西瓜霜大王」病逝！小廠長逆襲一路變藥王　當地菊花賣爆了

習近平接見林鄭月娥：對香港特區政府工作充分肯定

西安內部曝光！實拍「封城首夜」末日般空城　防疫人員深夜集結

陸遊戲公司供員工6.45億買房貸款　5年內免息可「滾動使用」

相隔2年同日封城！「西安vs武漢」措施一次看　千萬人被波及

西安封城害慘13萬考生！「求考研延期」飆熱搜　官方連夜公佈安排

「趙薇被拐兒」願意回家了！ 買家3事連環錯　爸媽開1700公里接回

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

老婆...妳才貌雙全真的好難追！　新郎「把故事寫成饒舌」燃爆現場

曾考5A++！18歲學霸自撞分隔島 連人帶車噴飛10m...送醫搶救不治

徐若瑄火大再發文：我沒介入李王婚姻！　遭李靚蕾2度影射「感到身心俱疲」

9歲妹「全裸陪睡」12歲哥！網紅媽PO影求抖內...網全炸鍋了

江蘇常州4.2地震嚇歪當地人！居民「裹棉被逃命」　高樓狂晃片曝

西安封城首日飄鵝毛白雪　民眾穿大衣排隊核檢：是回不了家的眼淚　

「西瓜霜大王」病逝！小廠長逆襲一路變藥王　當地菊花賣爆了

習近平接見林鄭月娥：對香港特區政府工作充分肯定

西安內部曝光！實拍「封城首夜」末日般空城　防疫人員深夜集結

陸遊戲公司供員工6.45億買房貸款　5年內免息可「滾動使用」

相隔2年同日封城！「西安vs武漢」措施一次看　千萬人被波及

西安封城害慘13萬考生！「求考研延期」飆熱搜　官方連夜公佈安排

「趙薇被拐兒」願意回家了！ 買家3事連環錯　爸媽開1700公里接回

耶誕小確幸　12／24起4間連鎖咖啡優惠總整理

「1人1公斤，溫泉亮晶晶」　卑南鄉辦環境清理活動

西安封城「擬照武漢包機」返台？陳時中：不會　2考量曝光

總預算逕付二讀爭議延燒　邱顯智：國會功能被掏空

衝泰安避寒！千元有找享受頂級露天風呂＋輕食午餐　不限時慢慢泡

明年要幫軍公教加薪、要發育兒津貼　蘇貞昌籲國民黨勿杯葛

頒贈義消獎項　饒慶鈴：感謝義消共同打造幸福安全環境

快訊／西濱2貨車追撞！24歲女夾困車內　車體嚴重變形

鼠寶啃瓜子吃播…背後飄「琥珀色瞳」死亡凝視　她笑翻：壓力好大

戴資穎錯失世錦賽金牌　陸媒點出主因：性格太佛系、打法問題

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

大陸熱門新聞

巡邏抓車震！2保全威脅：不給錢就曝光

西安凌晨封城了！深夜超市外排滿人潮

「新冠肺炎、出血熱」同時爆發　西安陷恐慌

西安、武漢相隔近2年　23日同日封城　

西安內部曝光！實拍封城首夜末日般空城

西安封城增63例！　官媒批混亂：令人大失所望

「趙薇被拐兒」願意回家了！ 買家3事連環錯

中國西安宣布封城！1300萬居民限制出戶

西安女拒配合防疫嗆：美國待7年！　陸網氣炸

他敬酒被拒怒塞「3塊棗糕」！客人窒息死亡

西安掃碼系統當機！　上演各種「魔幻情節」

高材生1日作息表瘋傳　網看完跪了

「西安vs武漢」封城措施一次看

9歲妹「全裸陪睡」12歲哥！影片瘋傳...網炸鍋

更多熱門

相關新聞

美阿拉斯加　發生規模6.3地震

美阿拉斯加　發生規模6.3地震

美國地質調查局（USGS）指出，阿拉斯加南部地區於台灣時間22日清晨6點42分，爆發規模5.9地震；歐洲地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre）則表示，測得地震數據為規模6.3。

台南1.3萬戶停電　台電冒雨搶修

台南1.3萬戶停電　台電冒雨搶修

台南地牛翻身釀13069戶停電　台電：7595戶積極搶修中

台南地牛翻身釀13069戶停電　台電：7595戶積極搶修中

台南發生規模4.6地震　台積電：南科廠區暫無影響

台南發生規模4.6地震　台積電：南科廠區暫無影響

快訊／台南18：59發生規模4.6地震　震度最大4級

快訊／台南18：59發生規模4.6地震　震度最大4級

關鍵字：

常州地震

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾驚喜現身慶生！王力宏「2反應全場尷尬爆」

男星轟黑人建州竟意外爆卦：王朝903是誰的女友上吊

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔4線索指出身分

彈頭揭王朝903誰的女友輕生！再嗆「你找誰講都沒用」

彈頭說的「王朝903女友」事件還原　閨蜜撕破臉輕生

快訊／黑人點名彈頭首發聲！

王朝903神秘案被挖！狗仔挺彈頭：說的都是實話

快訊／遭網友曖昧點名「在新加坡傻等他1個月」　林俊傑火大發聲了！

南拳媽媽彈頭批黑人「兄弟出事逃超快」：不要讓小咖我出手

彈頭改口道歉黑人陳建州：炮友你我都知

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

By2妹Yumi輕生爆是假的！醫護怒轟「她自己掛急診」

「蕾神要道歉了吧」鄉民發號證據呢？風向一面倒

她嗆李靚蕾「吃相難看」　貼文慘挨轟

更多

最夯影音

更多
「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！
懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面