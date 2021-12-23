江蘇常州4.2地震嚇歪當地人！居民「裹棉被逃命」　高樓狂晃片曝

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省常州市天寧區附近12月22日21時46分發生規模4.2地震，無錫、蘇州、揚州、南京、上海等地也有震感。影片顯示，一幢近30層的住宅樓樓體能看到有明顯晃動。因為當地罕有地震，當地網友驚呼，「地理老師說過我們這兒如果地震了，那世界就完了，騙人！」​

據《上游新聞》報導，常州市委宣傳部相關負責人回應稱，目前正在對受災情況進行統計核實，具體情況會第一時間發布。

據中國地震台網消息稱，12月22日21時46分在江蘇常州市天寧區（北緯31.75度，東經120.00度）發生規模4.2地震，震源深度10千米。

▲江蘇地震。（圖／翻攝自上游新聞）

地震發生時，常州天寧區某小區監視器畫面顯示，一幢近30層的住宅樓樓體能看到有明顯晃動。在中國地震台網發布影片中，地震發生時，村民家中的大鵝像是受到驚嚇，集體鳴叫並伴有起飛動作。

地震發生後，常州市多個小區居民離開家裡到空曠地帶避險，有人甚至漏夜抱著棉被就衝出來。同時，寄宿制學校也迅速將學生轉移到空曠地帶安置。

天寧區某小區居民說，「感覺樓有明顯晃動，持續了10秒時間。家裡的燈、床都晃動得很厲害，然後就听到有人喊地震了。除了感到晃動，目前還沒有影響正常生活。」

「第一次感受到這麼強烈的地震，」常州當地一市民告訴記者，地震發生後，室內衣櫃晃動，吊燈晃動，人站不穩，家中的寵物受驚四處逃竄，小區內的鄰居緊急下樓避險。

▲江蘇常州4.2地震嚇歪當地人。（圖／翻攝自微博）

地震發生後，除常州市天寧區外，揚州市、無錫市、蘇州市、南京市、上海市、杭州市等周邊城市也有市民在社交平台發布了有震感的消息，上海市第一時間通過電視等多個媒體渠道發布了地震信息。蘇州居民小王稱，當時正準備休息，剛躺在床上就開始晃動，持續了四五秒左右才停下，「還是有些擔心，晚上不敢睡了。」

對於地震造成的受災情況，常州市委宣傳部相關負責人回應表示，地震發生後，當地政府第一時間投入地震救災工作，對於是否有人員走失、傷亡及財產受損情況，正在進一步核實統計中，會第一時間進行發布。