呱吉自爆「我真的性成癮」　網翻「1分鐘片」打臉：你真的不行！

▲呱吉臉書自爆有性成癮。（資料照／民進黨提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

王力宏遭前妻李靜蕾接露患有「性成癮」引發社會譁然。對此，台北市議員「呱吉」邱威傑在臉書發表看法，甚至自爆「我也有性成癮」，結果被辦公室同事打臉「你沒有」，還有網友翻出影片打臉他「你真的不行」。

呱吉透過臉書分享跟辦公室同事聊天的內容，「我覺得有些人把自己的行為歸咎於疾病不太好，」還跟助理說，「例如說自己白目是因為亞斯伯格，處處留情就說自己性成癮，但我覺得很多人瘋狂做愛只是想證明自己做得到。」

助理回答「但是性成癮的成因本來就很多，想證明自己也算是一個合理理由吧」，呱吉則回應「那我也有性成癮」；此時，整個辦公室都笑了起來，辦公室同事接著說「你沒有」、「你要先做得到」、「你不要勉強自己」，呱吉還向同事強調「不是，我真的性成癮！」

不少網友看到貼文後留言，「加油，努力成為性成癮者」、「不要瞎掰好嗎」、「你很棒 加油 你一定成癮ㄉ」、「相信你，只不過是有心無力的性成癮」，還有網友翻出呱吉一段「空氣性愛的影片」打臉「可是哌老闆已經在七萬多個觀看的見證下，證明自己真的不行了。」

▼網友表示，有7萬人見證你真的不行。（圖／翻攝呱吉臉書）

