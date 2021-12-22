遭蕾神影射　律師喊話徐若瑄「2招解套」直球對決！網：找老公也ok

▲徐若瑄捲王力宏離婚風波。（圖／翻攝自Instagram／vivianhsu.ironv、wangleehom）

記者施怡妏／綜合報導

李靚蕾昨（21）日突發文，替好友陳建州（黑人）、范瑋琪說話，澄清2人和王力宏沒有不正當關係，不過，此舉引來許多網友熱論，「那麼用刪去法就...」焦點又回到徐若瑄身上，對此，林智群律師表示，如果徐若瑄很有把握，可以直接提告李靚蕾毀謗，「如果沒把握，那現在躲在角落等風暴過去」。

林智群律師稍早在臉書PO文，如果徐若瑄覺得自己被流彈打到，不是叫王力宏、李靚蕾幫忙澄清，「王力宏都黑了，澄清沒人會信，找李靚蕾的話，不太可能會幫忙說話」，最好的方法就是直球對決，「要求李在下午3點前道歉，不然直接提告誹謗」。

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林智群提醒，若直接提告，就要很有把握「李的影射是不正確的，或賭李手裡沒貨」，因為一進法院，就是真槍實彈用證據說話了。

若是沒有把握，就低調一點等風暴過去，反而是正確作法，「反正信者恆信，不信者恆不信，粉絲還是會相信你的，躲在角落，李也不會再補刀了」，最後，林智群強調，「公關處理一定要明快」。

▲徐若瑄日前在家招待朋友，左起：范瑋琪、黑人陳建州、徐若瑄、王力宏、陳子鴻。（圖／翻攝自Facebook／徐若瑄 Vivian Hsu）

鄉民女神qn黃瓊慧在底下留言，「嗯，就是不知道蕾神手上握有多少證據，不太有把握啊⋯」林智群則回覆「那就是薛丁格的vvn 了啊！李手上有什麼，vvn應該心裡有底」。另外也有網友問，「李沒指名道姓只有影射，告得成毁謗嗎？」林智群則回答，「告，是一種氣勢，一種姿態，法律上未必可以成立，但公關考慮的因素更多」。

也有網友認為，徐若瑄老公其實也可以救火，「其實只要徐的老公出面，深情對望說相信太太，事情即可落幕，真相已不重要，即使李手上有證據，也不敢拿出來對一個戴綠帽的可憐人補刀，因為同情勢力會反撲，徐的老公神隱，才是代言廠商心涼的理由，因為事實已很明確」。