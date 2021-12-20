送洗衣精遭控涉賄選！顏寬恒：感謝側翼宣傳　低成本用來洗髒水

▲顏寬恒上午前往烏日掃街拜票，結束後接受媒體採訪。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

中二選區立委補選在即，國民黨籍候選人顏寬恒送給選民的清潔洗衣劑，遭台灣基進黨檢舉涉及賄選，顏寬恒20日上午前往烏日掃街，他於行程結束後受訪表示，每瓶清潔劑成本僅16、7元，請對手不要潑髒水來汙衊他們，但也感謝民進黨側翼幫忙宣傳，現在有很多人打電話詢問還有沒有得拿。

顏寬恒今上午8時前往烏日明道花園城市場徒步拜票，他受訪表示，這段時間，包括支持者在內，都被對手潑髒水、抹黑、潑糞、潑尿，正好用這個洗潔精、清潔劑，把身上的那些髒糞、髒尿來洗乾淨，但呼籲不要在潑了，請有一點智慧。

顏寬恒說，一開始還擔心這些競選小物會沒有人注意，但感謝民進黨側翼幫忙宣傳，使得目前供不應求，很多人都打電話詢問還可不可以拿到，但其實量沒有很多，工廠也做不出來、瓶子也做不出來，所以只有少許的量，謝謝他們意外的替我們做了宣傳。

顏寬恒呼籲對手，回到選舉的主題，做這樣無謂的攻擊和造謠抹黑、貼標，到底有什麼好處呢？

▲顏寬恒陣營贈送選民的洗衣劑。（圖／記者游瓊華攝）

林靜儀競選陣營20日前往台中地檢署按鈴申告，告發顏寬恒陣營疑似涉及賄選，以上面印有顏寬恒競選標語、市價46元的洗衣精做為競選小物發放給民眾，遠超過法定選舉小物僅能有30元的限制，而此物發放的地區更是顏清標弟弟顏清通做為里長所在的三鹿里，因此懷疑顏家賄選。