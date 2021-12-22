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德海軍司令：巴伐利亞號穿越南海　助維護國際秩序

▲▼德國巡防艦「巴伐利亞」（Bayern）號。（圖／維基百科Antonio Galán Cees攝）

▲德國巡防艦「巴伐利亞」（Bayern）號。（圖／維基百科Antonio Galán Cees攝）

中央社記者侯姿瑩新加坡21日專電

暌違近20年，德國軍艦日前進入南海。德國海軍司令薛恩巴赫21日說，這對維護太平洋地區以規則為基礎的國際秩序有具體貢獻；也盼這次印太部署深化與區域內國家的安全關係。

時隔近20年，德國再度派出軍艦到印太區域。德國布蘭登堡級巡防艦「巴伐利亞號」（Bayern）日前穿越南海後，昨天抵達新加坡樟宜海軍基地，預計停留至明年1月初。

德國海軍司令薛恩巴赫（Kay-Achim Schonbach）中將也於19日至22日訪問新加坡，21日晚間於英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）在新加坡舉辦的富麗敦論壇（Fullerton Lecture）發表演講。

薛恩巴赫表示，德國印太政策的核心原則包括追求以規則為基礎的國際秩序、遵行國際法等，並強調包容性。「基於國際標準、國際法，我們信守自由、開放印太區域的承諾」。

他指出，中國利用自身的政治權力及財富對國際秩序造成壓力。而德國相信，德國的繁榮基於印太地區人民的繁榮；和平、穩定及法治是繁榮的基本要件。

薛恩巴赫說，德國在此區域內的存在，加強與夥伴國聯合演習及訓練合作，並部署「巴伐利亞號」，是為了和平、穩定及安全的目的。

他表示，「巴伐利亞號」這次穿越南海對太平洋地區以規則為基礎的國際秩序有具體貢獻。同時，德國也希望藉此次印太部署深化與區域內國家的安全、防衛關係。

即使荷蘭海牙常設仲裁法院已裁定，中國在南海的主權聲索沒有法律基礎，但中國仍主張主權涵蓋南海大部分海域，且在這片海域的人工島礁上闢建軍事據點，引發爭議。

另外，薛恩巴赫表示，他近期訪問日本、韓國時，也感受到這兩國對中國軍力提升的擔憂。

談及未來規劃，薛恩巴赫指出，德國計劃擴大在印太區域的軍事部署。他希望2023年再次派遣軍艦到印太地區，這次派「巴伐利亞號」只是個開始，下次也許就派2艘軍艦。

他表示，德國也正跟夥伴國討論，也許在新加坡及日、韓等國設立非永久的後勤支援中心，協助德國軍艦印太部署行動。

至於中國這次拒絕讓「巴伐利亞號」靠港訪問，未來德國軍艦是否會將中國納入停靠地點？薛恩巴赫說，2023年德國可以再次提出希望到中國靠港訪問，但最後決定權在北京身上。

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