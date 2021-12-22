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想去外海看魚自備馬達偷膠筏　天兵夫妻竹竿撐船1公里被逮

▲台南市警甲分局破獲王姓夫妻2人涉嫌竊取泡棉船，起獲藏匿的船筏，並表揚有功員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警甲分局破獲王姓夫妻2人涉嫌竊取泡棉船，起獲藏匿的船筏，並表揚有功員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1對年約30歲的王姓夫妻，涉嫌在12月15日竊取1艘泡棉船藏匿，台南市警學甲分局據報，調閱監視器過濾追查，循線查獲王、吳2嫌到案，王嫌2人起初矢口否認犯案，在警方蒐證完整下才坦承，並帶領警方起獲藏放的泡棉船，全案依竊盜罪嫌送辦。

▲台南市警甲分局破獲王姓夫妻2人涉嫌竊取泡棉船，起獲藏匿的船筏，並表揚有功員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

學甲警分局指出，12月16日警方接獲民眾報案，他一艘泡棉船於12月15日白天竟遭人竊取，警方獲報後立即成立專案小組，調查發現有一對夫妻檔駕駛車輛至案發現場，男子假裝釣客下車觀察地形，在鎖定竊取目標後，從容不迫的從後車廂取出船用馬達，走向水閘門河道旁，將馬達裝在被害人之泡棉船上，不料竊嫌的馬達故障無法行駛，只好改用竹竿撐船方式，沿著河邊費力推了一公里遠藏匿，妻子眼見泡棉船已得手後，立即駕駛車輛離開現場。

▲台南市警甲分局破獲王姓夫妻2人涉嫌竊取泡棉船，起獲藏匿的船筏，並表揚有功員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方利用監視器，過濾可疑車輛及特徵，查出犯嫌係年約30歲的王姓及吳姓夫妻2人，且發現犯嫌為規避警方查緝，使用黑色膠帶變造前、後車牌號碼犯案，因前後車牌號碼皆是偽造且不一致，犯案後又馬上恢復原車牌號碼，雖增加警方偵辦困難度，但最終為警方識破，查出正確車牌號碼與犯嫌身分。

▲台南市警甲分局破獲王姓夫妻2人涉嫌竊取泡棉船，起獲藏匿的船筏，並表揚有功員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警甲分局破獲王姓夫妻2人涉嫌竊取泡棉船，起獲藏匿的船筏，並表揚有功員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

轄區蚵寮派出所警員陳威翔立即掌握嫌犯行蹤，犯案後24小時內迅速將犯嫌夫妻查緝到案，除從後車廂取出作案工具馬達外，前後車牌上也採集到使用膠帶變造痕跡，警方訊問後，犯嫌夫妻剛開始矢口否認，見警方出示證據明確，無法狡辯，坦承泡棉船藏匿地點，辯稱因喜歡釣船，想竊船駛到外海去看魚群，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。

▲台南市警甲分局破獲王姓夫妻2人涉嫌竊取泡棉船，起獲藏匿的船筏，並表揚有功員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蚵寮派出所長陳國益代表分局長頒發破案咖啡予警員陳威翔，以資鼓勵，學甲分局長王子雄表示，落實台南市警局長方仰寧「有案必查、嚴辦到底」政策，期望能夠有效遏止不法危害，持續淨化地區治安。

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