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「急凍4天又迎雨」剩11度！2千公尺↑高山降雪時間曝

記者李宜秦／台北報導

今日持續受到南方雲系影響，北部、東北部仍全面有雨，明後天水氣減少，但迎風面的北、東部也有局部降雨。周六開始強烈大陸冷氣團南下，將會一路冷到下周二清晨，連續急凍4天且全台有雨，最低溫將下探11度，中部以北2000到3000公尺以上高山都有降雪機會。

氣象局預報員陳伊秀表示，今日持續受到南方雲系影響，降雨範圍較昨日縮小，北部、東北部仍然全面有短暫降雨，花東、中南部山區有局部降雨，中南部平地則轉多雲。明後天以東北風環境為主，水氣較少，但北部、東半部等迎風面仍有雨，中南部山區偶爾零星降雨。

大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團將於周六南下，且一路影響到下周二清晨，在周日晚上到周二清晨全台有感轉冷，除此之外，最新預報顯示冷空氣影響階段，華南雲雨區也會東移，造成水氣較多，北部、東北部有短暫降雨。

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▲▼天氣 寒流 冬衣 禦寒 外送員 機車族 街友取暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲冷空氣影響期間華南雲雨區東移，北、東有雨。（圖／記者屠惠剛攝）

由於水氣較多且溫度低，因此在周六晚上到下周一白天期間，中部3000公尺以上、北部2000公尺以上高山有降雪機會，其中合歡山可能下雪，太平山則因高度較低，要視溫度是否達標。

在溫度方面，周六冷空氣逐漸南下，北台灣整天20度以下且越晚越冷，其他地區高溫約21到23度，入夜後北台灣15度、中南部17到18度、花東18到19度。周日清晨北部14度、中部15到16度、南部16度、東部17度，周日白天高溫北部14到15度、中南部19到20度、東部19度。周日入夜北部13度、中南部15度、東部16度。

下周一清晨北部12度、中部13度、南部及花東14度，白天溫度依然低，北部整天13度、中部16度、南部及花東18度，比周日更冷。周一入夜全台持續冷，北部12度、中南部13到14度、花東15度，周二清晨台南以北12度、花東及高屏14度，周二白天各地回溫，北台灣17度、其他地區19到20度。

▲▼氣象局12/22天氣預報。（圖／記者陳家豪攝）

▲氣象局未來一周溫度預測。（圖／記者陳家豪攝）

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