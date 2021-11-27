畢業入選華爲「天才少年」年薪880萬　超狂新人2年破業界+學界極限

▲1991年出生的鍾釗 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

華為「天才少年」計畫自推出後便引起熱議，近期有員工在網路社區發文，揭開該計畫最高年薪獲得者之一的神秘面紗。據悉，該名男子名叫鍾釗，年薪高達201萬元（人民幣，下同，約新台幣880萬元），僅用不到1年的時間，就帶領團隊將AutoML算法研究，應用到千萬台華為Mate系列和P系列手機上。

▲華為集團創辦人任正非。（圖／路透）

綜合陸媒報導，華為為吸引頂尖人才，創始人任正非2019年發起「天才少年」計畫，薪資按年度工資制度發放，共3檔，年薪最高達201萬元，全球僅5人拿到，而2019年入職的鍾釗便是其中之一。

今年30歲的鍾釗大學畢業於華中科技大學軟體工程科系，之後到中科院自動化研究所，碩博階段攻讀「模式識別與智能系統」專業。

鍾釗2019年畢業後加入華爲「天才少年團」，作為 AutoML 研究組的組長，他用不到 1 年的時間，就帶領團隊將 AutoML 算法研究應用到了千萬台華為 Mate 系列和 P 系列手機上，開啓了 AutoML 大規模商用的先河。

第二年，鍾釗又帶領團隊研發端到端像素級AutoML流水線，成功將影片攝影原型算法的複雜度降低百倍，再次突破業界與學術界的極限。

▲「天才少年」計畫3年來招募不到20人。（圖／翻攝自微博）

鍾釗坦言，自己之所以走上科研之路，是受到父親的潛移默化。據他介紹，其父親應是中國大陸第一批接觸電腦的人，是很早一批的北大學生，之前在中科院的高能物理所（原子能研究所）做研究，是錢三強何澤慧夫婦的學生，他最早是做核物理研究，就是做「兩彈一星」，主要是氫彈的研究。

消息一出引發熱議，不少網友認為，華為這逾200萬元的年薪「花得值了」，如果再考慮到天才少年的宣傳作用，「這可以說是科技領域回報最大的投資之一。」

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