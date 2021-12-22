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外送烤魚吃到頭髮！老闆隔11天「又被退款」氣炸：還用同張照片

▲▼烤肉,鋁箔紙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲老闆在士林夜市賣烤魚，接連收到退單，竟然用同一張照片。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台北一間烤魚店與外送平台合作，近期卻碰上外送糾紛，11天內收到2筆退款訂單，理由都是「吃到頭髮」，老闆感到相當奇怪，一看照片才發現，2張訂單用了「同一張照片」，讓他氣炸抗議。

蕭姓老闆在士林夜市擺攤，平時一隻烤魚要烤上30分鐘，且使用的魚都是當天捕獲的吳郭魚，由於相當費工，一天只能販售20尾。

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近期蕭姓老闆接到9日外送平台「取消單」，理由是「吃到頭髮」，打開客服信件，發現上面真的有頭髮，只能選擇退款，沒想到時隔11天，竟然又收到一次。

烤肉示意圖（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲老闆打開信箱才發現，2張退款單用同一張照片來申請退款。（示意圖／免費圖庫PEXELS）

蕭姓老闆這次收到取消單，立刻詢問客服，有沒有照片能夠佐證，打開信箱一看，才發現2張退款訂單竟是用同一張照片，讓他瞬間氣炸，想要白吃白喝，至少也弄得像一點。

蕭姓老闆十分無奈，不管是第一張取消的訂單還是第二張，都讓他感到怪怪的，照理來說魚烤了半個小時，就算真的有頭髮，應該也會捲起來，但照片上的明顯是直、長髮，他的頭髮則是短髮，話雖如此，也只能接受這個結果。

蕭姓老闆立刻向外送平台反應，經過確認後，由外送平台吸收成本，讓他鬆了口氣。不過，第二名顧客用同一照片申請退款，可能涉及刑事案件，若還想用這招吃霸王餐，可能被告上法院，得不償失。

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