竹科工程師辭職跑外送！現況曝光　「2大改變」讓他大喊：好後悔

▲竹科工程師離職改跑外送，如今情況曝喊：「我幹嘛不早一點離職」。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／趙蔡州報導

現在有越來越多人加入外送員行列，雖然工作內容辛苦，不過只要多跑一些單，有機會賺得比上班族還多。一名網友表示，他曾經竹科當6年工程師，由於工時很長、精神壓力又大，讓他決定辭職並開始做外送，如今的情況讓他非常後悔，直呼「我幹嘛不早點離職！」

原PO在臉書社團「外送師ㄟ543」表示，他曾在新竹科學園區當工程師，被老闆壓榨了六年，由於受不了超長工時，決定提出離職，最初想說跑外送過度一下，沒想到做了一段時間後，發現個人的時間變相當多。

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原PO說，他現在「沒有老闆或上司，平常上下班相當自由」，「白天投資股票，晚上跑完外送後，回家有空還可以接程式設計Case」，賺得錢也沒有比當工程師少，後悔說「X的，我幹嘛不早一點離職」。

其他網友看了紛紛表示，「所以路上的外送員才越來越多」、「反正上班領得錢少，跑外送至少沒人管，還自由」、「看盤看到下午一點，再出來跑，投資賺錢兩不誤」、「如果是操作員的話，確實有可能賺比較多」、「自由比較重要，錢夠用就好了」。

但也有人說「幾年後搞不好又來發另一篇後悔文」、「別再害人了啦，去訪問一下現在的外送收入是以前的多少吧，早就沒那麼賺了」、「我同事改跑外送兩年，現在好後悔，已無法重回過去職場了，外送已經難賺了」。

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