「千元外送餐點」全毀...他嚇壞急歉意　客人1暖舉讓他快哭了

▲外送員有時為了準時將餐點送到客人手中，會不小心打翻餐點。（示意圖／記者林敬旻攝）

實習記者廖翊慈／綜合報導

外送員為了以最快速度將餐點送到客人手中，常常會快馬加鞭趕路，偶爾就會發生餐點傾倒或打翻等狀況，導致客人不高興。就有一名外送員不小心將餐點打翻了，他心急地告訴客人後，不但沒有受到客人的責備，反而還收到小費，讓他相當感動。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享自身經歷，他說日前接到一張燒烤餐點，由於當時正值下班尖峰時間，他為了快點把餐點送給客人，貪圖方便走山路，到目的地後發現其中一碗炒麵翻倒了，連同其餘總額1000多元的餐點也遭殃，讓他快嚇死了。

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心急如焚的外送員抵達客人住處後，趕緊請管理員聯絡客人下樓，除了向客人表達歉意，並表示自己將會賠償全額，沒想到那位客人不斷說著沒關係，絲毫沒有責怪他的疏忽，反而還安慰他說不用賠、不要擔心，原PO離開後，這名客人竟然還發了54元的小費給他，讓他感動直呼，「雖然只是少少的小費，我卻感動得快哭了！」

貼文一出許多人都大讚這位神仙客人，「超好的客人，超暖心」、「暖心的消費者！下次注意一點就好了！」、「大氣的客人就是讚」、「好人會原諒你的過錯，惡人即使你做的再完美，也會雞蛋裏挑骨頭。」、「大氣的客人！讚」、「遇到佛系客人」。

還有過來人建議原PO「真的是佛系客人，打翻請回報客服，客服會處理的，沒有在自己拿錢賠的」、「客戶回報餐損就好了，還有優惠券」、「新人？餐損從來不用自己賠啊」、「餐點損毀或是餐點遺漏，都不用自己賠哦」。