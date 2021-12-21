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韓國瑜推「陽光寫真書」出手救藍營？將宣布下一步最新動向

▲▼ 高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁選前之夜，前市長韓國瑜站台。（圖／實習記者方敬攝）

▲高雄市前市長韓國瑜新書上市。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

競選期間受到諸多勞工朋友歡迎的前高雄市長韓國瑜，在總統大選落敗後遠離政壇多時，先前透過「韓先生來敲門」重回大眾眼前，而他也在今（21日）宣布，將在明年1月2日舉辦新書見面會，把走訪基層做公益的系列影片，集結成冊推出《韓先生來敲門》寫真書，同時也會向外界報告他的下一步規劃。

韓國瑜21日表示，今天是冬至，也是他的新書《韓先生來敲門》正式上市的日子，「這段時間以來，我雖然甚少公開露面，但大家在網路上的留言與鼓勵我都收到了，你們一路以來的支持，就像點點良善的光芒，雖然個人的力量微弱、但只要聚集起來，就會成為燦爛星河。」

▲▼韓國瑜勞動節透過臉書感謝勞工朋友的辛勞。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

▲韓國瑜先前推出「韓先生來敲門」系列影片，透過影片形式走訪基層。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

韓國瑜指出，馬上就是新的一年，因此想邀請大家，告別過去辛苦混亂的一年，2022年的第二天，帶著《韓先生來敲門》一同到台北參加「善良微光見面會」，「讓我向您當面說聲感謝，讓我們一起迎接嶄新的一年！」

據了解，韓國瑜新書見面會將在2022年1月2日下午2點舉辦，地點位於大安森林公園音樂舞台，當天帶著《韓先生來敲門》除了能換抽獎券參加抽獎，還有機會上台與韓國瑜一起做公益，除此之外，他還會向大家宣布他的下一步動向，「歡迎大家帶書一起來同樂，一起迎接新的一年。」

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