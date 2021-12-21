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「跟鞋聲讓我興奮」變態男襲擊女子還搶鞋　醫：性偏好症戀物癖

穿高跟鞋踐踏壽司，OL戀物癖根本魔道

▲男子對制服、跟鞋有戀物癖的傾向。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名張姓男子疑有性偏好的戀物症狀，從2018年起在大旗山地區涉嫌跟蹤、襲擊、猥褻落單女子，搶奪她們的鞋子、外套，被捕時還曾說「看制服，聽跟鞋聲，讓我很興奮」。張男被捕後雖提出醫院的精神病就醫證明，但橋頭地院審理後，仍依妨害性自主、妨害自由、強盜等罪，判處他5年6個月徒刑，且考量他再犯之虞，因此服刑完畢仍須監護處分5年。

判決指出，張男2018年8月在山仙路涉嫌攻擊一名未成年少女，把她摔進水溝後，再趁機強吻猥褻得逞後逃逸；去年7月間，他看到一名剛下課的女高職生穿著校服，竟開車尾隨，趁四處無人之際，拿磚頭襲擊女學生頭部，搶走她的短跟鞋和運動服。

2020年12月間，張男再度犯案，他騎著機車在旗山區遇到一名女子，隨即跟著女子到大樹區一處路口等紅燈時，向女子搭訕「我可不可以認識妳？」，張被拒絕後竟拉扯該女的外套，不讓女子離開。事後三名女子報案，警方循線逮到張。

橋頭地院審理時，張男提出曾長庚醫院及衛生福利部旗山醫院就診紀錄，研判可能有「性偏好症」的「戀物」症狀，也辯稱說「我看到X女穿制服，心裡有強烈感覺喜歡，又聽到低跟鞋的聲音，被它吸引，讓我很興奮」。

張男的母親也證稱，張男原本很正常有交女友，分手後卻開始收集一些女性衣褲和鞋子，她一開始以為是前女友留下，後來才知道兒子生病了，而且脾氣也變暴躁，她根本無力管教兒子。

院方參酌鑑定結果，認為張男的病症雖然造成他辨識行為減低，但偵查、審理期間都能做出相對應的回答、辯駁，顯示辨識行為能力未完全喪失程度，考量張男犯行都是挑選落單年輕或少女犯案，對受害女子造成心理恐懼及整體社會治安的安定性，判他徒刑5年6個月，由於再犯可能性高，因此宣告監護處分5年。

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