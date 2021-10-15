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中興大學女舍驚現變態狼！偷瞄腳指狂拍陽台內衣褲　出沒點曝光

▲▼中興大學女舍出現變態狼，光偷瞄腳指頭、拍陽台內衣褲就會引起性慾，警方已掌握對象。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼中興大學女舍出現變態狼，光偷瞄腳指頭、拍陽台內衣褲就會引起性慾，警方已掌握對象。（圖／中興大學官網）

記者鄧木卿／台中報導

一名中興大學女學生在dcad學生論壇留言，指她日前收到一封戀態男子的郵件，變態狼不但坦承自己有戀腳癖、足控，愛看也愛舔腳指頭，光看女生腳指頭就會讓他興奮，內容充滿限制級鹹濕字眼，該女學生好意留言，希望女生們多加注意，轄區警方表示，已掌握該男子身分，將傳喚到案說明。

▲▼中興大學女舍出現變態狼，光偷瞄腳指頭、拍陽台內衣褲就會引起性慾，警方已掌握對象。（圖／記者鄧木卿翻攝）

一名女大生表示，「這幾天收到了一封Gmail，裡面有些內容讓我很在意，原本想裝作沒看見，但是還是很擔心那些女生的安危，希望這篇中興大學女生宿舍的女學生能注意到，內容提及到常出沒在中興大學附近及女生宿舍附近徘徊，還會拍下女生宿舍陽台內衣內褲，也說了自己住南區國光路那邊，也會看對面鄰居女生曬內衣褲，這邊是我比較在意的點，希望女學生能保護好自己的隱私及安全」。

▲▼中興大學女舍出現變態狼，光偷瞄腳指頭、拍陽台內衣褲就會引起性慾，警方已掌握對象。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼中興大學女舍出現變態狼，文字內容充滿限制級鹹濕字眼。（圖／dcard論壇）

女大生還說，該名變態男有戀腳癖、足控，光看女生的腳指頭，就會讓他興奮、產生性幻想，甚至勃起，還願意出錢1千元讓他舔腳指頭，變態男還透露，他住台中，常出沒一中、逢甲、中華夜市、忠孝夜市、東海等人多的地方，雖然有汽機車，但都是搭公車通勤，尤其是可以看到有女生露出腳趾頭的鞋子。

▲▼中興大學女舍出現變態狼，光偷瞄腳指頭、拍陽台內衣褲就會引起性慾，警方已掌握對象。（圖／記者鄧木卿翻攝）

文章一PO出，引發各大學熱烈討論，「這人超有名，受害者已報過好幾次警，為何還沒進去關」、「隨機發這種文，警察不能用社維法辦嗎」、「我從大一看到大四、是還要多鬧？」也有人表示收到一模一樣的信，覺得超噁心」。

▲▼中興大學女舍出現變態狼，光偷瞄腳指頭、拍陽台內衣褲就會引起性慾，警方已掌握對象。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方表示，除了知會學校多加宣導之外，已經掌握變態男的身分和行蹤，將傳喚到案說明。

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