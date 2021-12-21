比王力宏還凱！公公手捧「2房+黃金現金」送媳婦　網友羨慕死

▲公公手捧2張房契和黃金、現金送給媳婦。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

婚姻對許多女性來說，可能是地獄也可能是天堂，尤其是出現婆媳問題，或者是夫家掌握經濟大權。不過，越南一名女子結婚時，她的公公出手超大方，除了給媳婦一套金飾之外，還雙手奉上5億越南盾現金，還有兩套價值50億越南盾的房屋地契，讓網友們超羨慕。

根據當地媒體報導，胡志明市一對新婚夫妻舉辦婚禮，按照越南傳統，夫家必須送給媳婦一套金飾，但這位公公卻連帶送上其他大禮。從TikTok上曝光的影片可以看到，新娘的脖子上掛著又粗又大的黃金項鍊，接著公公又拿了兩張粉紅色的地契給小倆口，還附上一疊超厚紙鈔。

這位公公不但送了黃金大禮，還附上了兩棟價值50億越南盾（約新台幣61萬元）的房子和5億越南盾（約新台幣610萬元）的現金，讓現場主持人大喊，「這兩棟房子價值一定會再提高。」現場也響起賓客熱烈掌聲。

網友們紛紛在影片底下羨慕回覆，「我從來沒見過這麼酷的公公」、「這足以表現他對兒子和兒媳的愛有多深」、「公公一定希望快點抱金孫」、「這新娘也太幸運了吧！」

不過也有網友認為這家人不過是在炫富，「還有許多人生活在貧困中，並且受到疫情所困，怎麼還有人大肆舉辦婚禮」、「我覺得真的沒必要這樣」、「只是想炫耀而已吧！」

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