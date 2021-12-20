中研院報告認缺失！　院長提3大改革：確實改進實驗室管理運作

▲廖俊智提3大改革措施。（圖／記者許靖騏攝）



記者許展溢／台北報導

針對日前中央研究院基因體研究中心P3實驗室人員確診新冠肺炎案，中研院今（20日）指出，昨晚已繳交內部調查報告至中央流行疫情指揮中心，後續將由指揮中心交由外部專家小組審視討論外，院長廖俊智也將提3大改革措施。

除對本案進行調查檢討外，廖俊智表示，P3實驗室於疫情期間在台灣防疫研究上扮演重要角色，並有顯著貢獻，感謝所有工作人員的辛勞付出。他強調，重視第一線研究人員的實驗安全及工作權益，提出三大改革措施：研議P3實驗室人員高風險工作津貼，加強培育P3實驗室人才、留才及攬才策略，並成立「P3實驗室綜合檢討委員會」，確實改進實驗室之管理運作及生物安全督導查核機制。

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廖俊智指出，中研院重視基層研究人員的工作環境與教育訓練，為深化P3人才培育，將開辦訓練課程，並選拔優秀人才赴國外培訓；同時，也將營造同仁身心健康的工作環境，及提供暢通且多元的升遷管道。最後他強調，該事件著重在改進缺失，至於相關人員責任問題，將依指揮中心專家委員會調查報告結果，依傳染病防治法及院內相關法規辦理。

指揮中心指揮官陳時中指出，根據報告指出，目前研判她感染途徑可能有三個，一個呼吸道直接暴露或污染電料粉塵，染疫動物受刺激而引發噴飛沫或氣膠環境，同時手套表面因直接操作染疫動物被污染，於脫掉防護裝備程序先誤脫口罩時，接觸臉部口鼻等部位而感染，本週會開會進行審視與討論，預計兩週內會對中研院進行裁處。