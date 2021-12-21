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譚德塞喊話明年終止疫情　要求中國積極提供疫源數據

▲▼WHO,譚德塞。（圖／路透）

▲譚德塞要求中國積極提供疫情起源相關數據。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於20日表示，疫情最先爆發的中國必須更加主動，提供COVID-19起源相關的數據，他並呼籲全世界同心協力作出必要的困難決定，以求明年之內終止全球疫情。

譚德塞在瑞士日內瓦的記者會上表示，必須繼續努力直到了解病毒起源，並且要從這場橫跨逾24個月的大疫之年中學到教訓，未來才能更加正確地應對。

「2022必須成為我們終止大流行病的一年」，譚德塞呼籲各國做出必要的艱困決定，他表示年末已近，「我們大家都想和朋友家人共度時光，我們大家都想恢復正常」：然而傳播力更強的最新變異株Omicron的出現，讓確診病例數再度出現激增，甚至在部分國家已創下疫情以來的單日確診紀錄。

譚德塞強調，在病例增加快速的情況下，大家最好「現在取消活動，稍後再慶祝，而不要現在慶祝之後再來悲痛，我們現在必須專注在終止疫情」。

譚德塞堅稱，疫情是有可能被阻止的，但必須用盡一切可用的工具，包括接種疫苗、戴口罩和保持社交距離，才能達到愈想中的效果，而且要解決疫苗明顯分配不均的問題。

對於全世界必須解決疫苗分配不平等問題，譚德塞表示，「我們如果要在來年終止疫情，就必須終止這種不平等。」

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