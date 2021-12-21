金正恩2021最夯關鍵字曝！替身說瘋傳　奪年度搜索量第3大政治家

▲金正恩榮登年度搜尋量第3高的政治人物。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩自從2020年突然消失多月，驚傳病危說後，如今出現在公開場合的次數越來越少，2021年甚至被拍到體型有極大變化，宛如他人，此後減肥說與「替身說」頻傳。儘管金正恩不再像先前一樣經常做出驚人之舉，但是討論度依然居高不下，他在2021年的網路搜尋量更是勇奪全球政治人物的第3名。

根據《韓聯社》報導，德國數據分析公司Statista公開最新統計數據，其中金正恩的每個月網路搜尋量是190萬次，僅次於冠軍美國總統拜登的700萬次與亞軍英國首相強森的200萬次。而前德國總理梅克爾則是以每月140萬次的搜尋量排名第4名。

▲金正恩暴瘦數十公斤，被懷疑健康狀況出現問題。（圖／朝中社）



根據Google的另一項分析發現，2021年「金正恩」的關鍵字中，搜索量最高的是「減肥」，正好呼應到他今年突然爆瘦數十公斤，體型大消風。現年37歲的金正恩6月出現在政治局會議時，體重明顯下降，同時也引發了外界對他健康狀況的猜測。

不僅如此，還有人分析，出現在鏡頭前的金正恩似乎長相也不太一樣了。而對於北韓最高領導人的替身、分身說更是甚囂塵上。有許多人開始比較金正恩的眉眼、臉型、耳朵形狀等，懷疑近幾個月每次出現在公共場合的「金正恩」都不是同一個人，甚至有人懷疑真正的金正恩已經過世或是「無法掌權」。

對此，南韓國家情報院10月則表示，金正恩只是正常瘦身，健康狀況沒有出現問題。