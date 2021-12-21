LIVE／北市女「疑本土」3採結果今公布　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

台北市一名女性因陪病採檢驗出Ct值31、二採卻轉陰性，將進行三採判定是否為本土個案，今（21）有望公布結果。另外，北市大安區防疫旅館今（21）日上午遭目擊疑似撤離旅客，雖然後來證實為烏龍，下午指揮中心記者會預期將有說明。

中央流行疫情指揮中心20公布1名疑似本土個案判定中，指揮官陳時中表示，該個案Ct值相對高，複驗目前陰性，接下來還會再檢驗一次，只要是陰性就不會列案，如果是陽性就會進一步判定。據了解，該名疑似個案是台北市一名30多歲女性，因需要陪病，到醫院採檢確診，目前Ct值是31，還要等待三採。

陳時中表示，該個案Ct值相對高，一般來說都會在做複驗，目前複驗結果是陰性，現在懷疑檢體檢驗問題比較多，周圍的人也都是陰性，疑似個案本身血清上檢查都沒有抗體產生，所以還是要謹慎一點再來決定。

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昨日指揮中心也公布12/24全民開打第三劑，對象是18歲以上的成年人，只要與第二劑接種間隔滿5個月，無需上疫苗意願平台登記即可去醫療院所接種。疫苗廠牌都可以自由選擇，只有莫德納需要打半劑量。而在第二劑也宣布混打全開，高端可混打mRNA疫苗。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

