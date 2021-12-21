交通元旦新制看過來！國道散落物處理費貴3千　半小時內不再免費

▲國道散落物件頻傳，曾有貨車摔落未捆妥的夾娃娃機。示意圖。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者許維寧／台北報導

國道高速公路每年散落物事件達四萬件之多，依現行規定，若處理散落物未達30分鐘可不對駕駛收取處理費，明年元旦起該機制將取消，即便未達半小時也會收取3000元，處理時間以每30分鐘為一個級距，每級距均增加3000元。

國道散落物事件頻傳，經高公局統計，109年散落物件數高達4萬4951件，較108年3萬9780件、107年4萬1757件、106年4萬2729件及105年4萬3313件多。

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明年新制上路，交通部今天公告依照「國道散落物處理收費要點」，取消散落物處理時間未達30分鐘免收費規定，並於明年1月1日起實施。根據新規定，處理國道散落物未滿半小時仍將收取3000元處理費，並對各項級距做調整，過去處理時間30分鐘以上未達60分鐘收費3000元，經調整後將增至6000元；處理時間60分鐘以上未達90分鐘過時收費6000元，經調整後增為9000元；處理時間90分鐘以上但未達120分鐘過去收費9000元，經調整後則收費1萬2000元。以此類推。

另外，明年一月新制還包括台灣港務公司「高雄港離岸風電作業船收費方式」公告，為配合國家發展離岸風電政策，服務各式離岸風電作業船到高雄港作業需求，「高雄港離岸風電作業船收費方式」預定12月下旬公告，明年1月1日起實施。詳細方式有待港務公司近期公告。