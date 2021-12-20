清消不實恐釀環境污染　全台475間防疫旅館將大稽查

▲交通部觀光局接獲指揮中心發函，要求明天起至明年1月3日間對全台475間防疫旅館進行全面查核。示意圖。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許維寧／台北報導

桃園市、台北市防疫旅館日前出現群聚案例，日前指揮中心表示，研判環境污染可能性較高。交通部觀光局今天（12/20）也表示，日前已經接獲指揮中心公文，加上12月已經對地方政府發過兩次函文要求落實防疫旅館查核，明天起至明年1月3日間，將再對全台475間防疫旅館進行全面查核。

日前繼桃園市防疫旅館後，北市防疫旅館也出現2人群聚案例，指揮中心公布桃園市防疫旅館內150處採檢點，發現其中一處已經清消過的房間仍驗出環境汙染。

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交通部觀光局說明，每個月都有針對防疫旅館做出檢視查核，12月已經兩次發函給地方政府，督導地方落實防疫指引規範，近期也再收到指揮中心來函，也再度要求地方政府，至明年1月3日間須針對全台475間防疫旅館、共計3.2萬個房間進行稽查。

觀光局也表示，目前防疫旅館人員接種比例已經來到九成，但指揮中心來文中也重申，因應春節專案，希望未接種第二劑疫苗的防疫旅館人員可儘速完成接種。再者，也請各地方政府依照指揮中心指引，強化防疫旅館監測、檢查通風和空調處，若人員出現感染症狀應立即通報。