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轟「縣市合併淪政治酬庸」　民眾黨團：蔡英文召開國是會議

▲▼立法院 民眾黨團「縣市合併 不該淪為政治獎賞」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團舉行「縣市合併不該淪為政治獎賞」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨府院黨高層取得決策共識，加速推進新竹縣市合併，民進黨立院黨團加緊作業，20日已將《地方制度法》修正草案送出。台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠21日舉行記者會痛批，「因人設事的政治酬庸大可不必」，呼籲總統蔡英文應召開國是會議討論國土規劃。

民進黨團所提修正草案，是將《地制法》第4條第1項「人口達125萬以上⋯⋯且有特殊需要之地區得設直轄市」，將「且」改成「或」。

民眾黨團今天上午舉行「縣市合併不該淪為政治獎賞」記者會，邱臣遠會中說，國土規劃不是職涯規劃，縣市升格也不是首長升職，民進黨拋出縣市合併前，並沒有與在野黨溝通，也沒有考量國土規劃和縣市平權的議題，「這種因人設事的政治酬庸大可不必」。

邱臣遠表示，貿然升格後可能面臨許多弊端，例如高雄縣市合併後人口外移反而更嚴重、地方發展更加不均，台南新營也在縣市合併後走向沒落，邊陲變得更加邊陲，反而喪失地方主體性，呼籲蔡英文應該召開國是論壇，討論國土規劃。

邱臣遠也提出3問質疑：這麼多地方升格為直轄市，其他縣市的財政和發展怎麼辦？當一個國家有7個、甚至9個直轄市時，這是民主典範還國際笑話？為什麼不先面對長期以來，中央與地方財政劃分的缺失？

民眾黨立委蔡壁如質疑，若是新竹縣市合併升格，夾在大新竹和台中市之間的苗栗縣怎麼辦？是否可能淪為「棄嬰」？民眾黨立委張其祿也說，應該先解決「富都窮縣」的問題，因為直轄市六都獲得近71％統籌分配款，其餘縣市分剩餘29%，這種不公平的分配加深了城鄉差距。

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