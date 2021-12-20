蔡英文拜會證嚴法師感謝慈濟捐疫苗：困難時撐了政府一把

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文20日拜會慈濟證嚴法師，就日前慈濟與台積電、鴻海一起捐贈BNT疫苗表達感謝。蔡英文在會談中表示，台灣的韌性滿強的，社會裡很多組織能跟政府一起協力讓民心穩定，在困難時候只要民心穩定就可以度過，感謝慈濟這麼多年對台灣社會提供穩定的力量。

▲蔡英文拜會證嚴法師感謝慈濟捐疫苗。（圖／總統府影片）



蔡英文在會談中表示，在台灣疫情最困難的時候，慈濟站出來跟台積電、鴻海一起，把那時候最缺的疫苗提供幫助，所以她真的很感動，因為慈濟的加入，台灣社會覺得困難時候民間組織站出來，在政府困難的時候，撐政府一把，對台灣民心非常重要，大家非常感動。

蔡英文表示，當時全球疫苗都很緊張，而台灣有民間組織，而且是社會跟全世界都受到敬重的組織站出來，這對台灣人來說是很好的心理支撐，她很感謝慈濟在最困難時候，站出來幫政府。

「台灣韌性滿強的。」蔡英文表示，社會裡很多組織能夠跟政府一起協力讓民心可以穩定，再困難的事情，只要民心穩定就可以度過，她感謝慈濟這麼多年來，對台灣社會提供非常穩定的力量。

蔡英文說，尤其BNT疫苗優先用在學生跟年輕人，讓家長可以安心，雖然財務上壓力很大，但對台灣是很大的功德，要感謝慈濟有魄力有決心。

蔡英文強調，慈濟是台灣的國力延伸，台灣不但在防疫上是團結的，防疫工作上有很多需求跟外部處理，而慈濟、台積電跟永齡基金會，都跟政府一起處理外部困難。