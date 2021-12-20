新竹升格「林智堅可當16年市長」　民進黨提案內容曝光

▲蔡英文、林智堅。（資料照／新竹市府提供）

記者徐政璿、林銘翰／台北報導

四大公投結束，總統蔡英文昨（19日）召集高層討論縣市合併等問題，擬修改《地方制度法》。若修法成功，新竹縣市有望在2022年合併升格，任期即將滿8年的現任市長林智堅，將再次具備參選參選資格，有望拚當16年新竹市長。

《地方制度法》第4項第1項規定改為「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」。由於新竹縣市即使合併，也無法達到125萬人口的要求，民進黨團修正草案預計把條文中的「且」改成「或」，讓縣市合併不受人口數限制。此案已有30多位民進黨立委連署。

民進黨團總召柯建銘表示，《地方制度法》若修法通過，包括新竹縣市、雲嘉嘉合併，以及彰化縣都符升格為直轄市的條件，台灣將從原本6都變成9都。

台北市議員王鴻薇則指出，現在的6都，以台灣面積而言已經夠多了，韓國國土面積是我們近3倍、人口2倍，只有8個直轄市，更別說中國大陸是我們的數10倍，總共也就4個直轄市；她質疑，到底是為了國家發展，還是為了選舉考量？

事實上，有關大新竹合併升格為直轄市相關問題，立法院法制局今年9月的報告指出，台灣地理幅員不大、交通便捷，早已形成一日生活圈，整個國家的國土規劃及行政區劃應該有更高的思維，避免採取分散式的討論縣市行政區如何調整。

立法院法制局亦認為，《地方制度法》係民國104年6月17日經立法院修正通過，規定直轄市升格要件，已相繼共成立了6都，若再修改地方制度法升格條件，因地制宜再合併某縣市為直轄市，將引起爭論，恐有違當時修法原意，因此建議宜經充分討論及建立共識，以期制定可長可久的行政區劃規範，俾利國家整體政務推動。