冬至幸福味溫暖吃湯圓　新北優質國產豬肉最安心

▲經營50餘年的老字號鹹湯圓，第三代年輕老闆傳承古早好味道。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

冬至一到表示年關將近，氣溫逐漸轉涼的季節，吃上一碗精選國產豬肉製作的鹹湯圓，台北市雙連傳統市場有一家經營50餘年的老字號鹹湯圓，使用新鮮的國產溫體豬絞肉每日手工現包，搭配清爽的豬骨高湯、茼蒿菜與古早味油蔥，每日傍晚開攤營業客人就絡繹不絕。

陳老闆是第三代經營者，在攤位上煮湯圓備料忙進忙出的俐落身手，看不出是20幾歲的年輕人。陳老闆表示，自家湯圓豬肉餡料是選用來自新北市每日現宰的優質新鮮溫體豬，品質穩定。7：3肥瘦黃金比例搭配，簡單的醃料調味，搭配每日新鮮豬大骨滾煮4小時以上而成的清爽湯頭，就是手工鹹湯圓50年來美味不變的秘訣。

▲鹹湯圓7比3肥瘦黃金比例。

現場排隊客人表示，這家湯圓從小是媽媽帶著來吃，現在長大了自己定期來品嘗一碗熱呼呼的鹹圓仔湯已經是一種生活習慣，這家湯圓皮薄餡料飽滿，剛煮好的湯圓端上桌香氣四溢冒著滾燙的白煙，冬季來一碗，真的非常療癒又有飽足感。

新北市農業局表示，新北市肉品市場，每日拍賣約2500頭毛豬，其所生產之肉品主要供應大台北地區民生所需。豬肉是許多傳統點心的食材之一，要確保選用來源可靠安心的食材。國產豬肉從飼養、拍賣到屠宰之整個過程，政府皆予全程之監控，國產豬肉不但優質，衛生安全亦絕對有保障。

▲傳承50餘年鹹湯圓老店。

農業局指出，在傳統市場肉攤選購豬肉時可認明安全屠宰衛生合格標示、懸掛在肉攤之國產生鮮豬肉追溯標示牌上QR Code或標示牌上8位溯源碼。直接用手機掃描或是登入「國產生鮮豬肉追溯資訊網」輸入8位溯源碼即可顯示該豬隻拍賣日期、拍賣市場及來源牧場，即代表是由農委會防檢局檢查合格的屠宰場屠宰、並經屠宰衛生檢查合格的國產豬隻。

農業局呼籲民眾，千萬不要購買來源不明食品，只要認明有屠宰標誌、QRcode、溯源碼或CAS標章，即是檢驗合格肉品，消費者可以放心選購。

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