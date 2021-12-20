2嬰兒浴缸躲龍捲風　遭捲到空中「拋飛屋外」！雙雙奇蹟生還

▲ 肯塔基州受災最為慘重，多達75人死亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國中西部10日深夜遭40多起龍捲風侵襲，至少造成92人喪命。重災區肯塔基州二名嬰兒在風暴來襲時躲在浴缸裡，連人帶浴缸遭捲到空中，被拋飛到院子裡，竟幸運雙雙生還，成為災後少數的好消息。

《衛報》報導，二名嬰兒的祖母盧茲（Clara Lutz）說明，10日龍捲風來臨前，她將15個月大的卡登（Kaden）及3個月大的達拉斯（Dallas）放在浴缸裡，還放了毯子、枕頭和一本聖經，接著霍普金斯郡（Hopkins）的房屋便開始劇烈搖晃。

盧茲回憶道，「接下來我知道的就是浴缸被吹起，離開我的掌握，我抓不住，只能放開。」她的後腦勺遭浴缸的水箱擊中，房子被夷為平地，只能一面向神祈禱，一面在一片廢墟之中四處尋找孩子。

浴缸最後在她家院子裡被找到，當時完全翻覆，而卡登及達拉斯被蓋在浴缸下方，幸運生還。達拉斯後腦腫起一個大包，因腦出血不得不送醫治療，還好到院前出血就止住。嬰兒的父母則住在霍普金斯郡北部，幾乎沒有受到龍捲風影響。

根據肯塔基州緊急事務管理官員及衛生部門說法，該州死亡人數達到75人。州長貝希爾（Andy Beshear）19日宣布，所有失蹤者都已尋獲。