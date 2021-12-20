陸「帶貨女王」薇婭逃漏稅28億元　被官方通報追罰58億元！

▲薇婭在淘寶上直播帶貨。（圖／翻攝淘寶）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸電商「帶貨女王」薇婭（本名：黃薇）20日被杭州市稅務局通報，於2019年至2020年期間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式，偷逃稅款6.43億元人民幣（約28.1億元新台幣），依法對其作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元（58.6億元新台幣）。

杭州市稅務局表示，稅務部門近年一直重視並持續規範網路直播行業稅收秩序，分析發現部分網路主播存在一定涉稅風險，及時開展了風險核查，提示輔導相關網路主播依法納稅，「經稅收大數據分析評估發現，黃薇存在涉嫌重大偷逃稅問題，且經稅務機關多次提醒督促仍整改不徹底，遂依法依規對其進行立案並開展了全面深入的稅務檢查。」

杭州市稅務局指出，2019年至2020年期間，黃薇透過隱匿其從直播平台取得的佣金收入虛假申報偷逃稅款；通過設立上海蔚賀企業管理諮詢中心、上海獨蘇企業管理諮詢合夥企業等多家個人獨資企業、合夥企業虛構業務，將其個人從事直播帶貨取得的佣金、坑位費等勞務報酬所得轉換為企業經營所得進行虛假申報偷逃稅款；從事其他生產經營活動取得收入，未依法申報納稅。

杭州市稅務局提到，經過確認，黃薇偷逃稅款6.43億元，其他少繳稅款0.6億元。

不過，杭州市稅務局也強調，黃薇首次被稅務機關按偷稅予以行政處罰且此前未因逃避繳納稅款受過刑事處罰，若其能在規定期限內繳清稅款、滯納金和罰款，則依法不予追究刑事責任。

杭州市稅務局還說，在平台經濟快速發展過程中，部分網路主播的稅收違法行為，擾亂了稅收徵管秩序，破壞了公平競爭的市場環境，稅務部門依法依規對有關網路主播稅收違法行為進行查處，有利於平台經濟長期規範健康發展。

薇婭本名黃薇，1985年出生於安徽，2005年在《安徽衛視》選秀節目「超級偶像」奪冠進入演藝圈，近年成為淘寶最頂尖的「帶貨主播」，根據淘寶的數據，薇婭帶貨的類別涉足所有商品類別，合作品牌超過5千個。

淘寶總裁蔣凡也曾大力讚賞薇婭，他當時表示，「以淘寶直播上的紅人薇婭為例，能實現一場直播百萬人觀看，上億成交額的成績，已經不是點綴，而是未來商業模式的主流。」