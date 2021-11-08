雙11現「假洋貨真土產」現象　賣家付費即可打造「境外買手」身份

▲淘寶海外代購為大陸境內成立最早且規模最大的平台。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸雙11購物節提前起跑，買家可在電商提前預購享受多重優惠，還可避免11日當天因網路塞爆無法購買的情況發生。大陸電商平台龍頭之一的淘寶，在海外代購項目上深受消費者青睞，匯聚眾多長居境外的買手，不過，有陸媒調查發現，該項目存在賣家身份審核漏洞，甚至只需花費數百元（人民幣，下同）便可成為全球購買手。

▲淘寶全球購買手需具備不少於6個月的長期駐外護照證明。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，按平台規定，成為全球購買手需要提供境外不少於6個月的護照證明，然而，近日走訪福建莆田發現，當地有一些商家通過淘寶全球購平台，將本地產品包裝成境外海淘產品出售，一些商家通過當地快遞點的關係，偽造「境外上線」的快遞信息（資訊）。

淘寶官方資訊，淘寶全球購是2007年開創的海淘購物入口，是中國第一個海淘消費入口，也是目前中國最大的海淘購物平台。淘寶全球購平台擁有超2萬名買手，長期生活在境外、懂得境外商品和生活方式、擅長粉絲運營。

▲淘寶海外代購被爆出可花錢購買身份認證資格。（圖／翻攝澎湃新聞）

不過，從淘寶上搜尋「全球購買手入駐」卻發現出現多家代辦機構的網店資訊，服務內容包羅萬象，從全球購店鋪入駐、買手入駐、買手境外簽到等一條龍服務都有。有的商店廣告稱，通過「獨家技術」進行全球購「買手＋店鋪」的入駐打標，經查，下訂購買量較多的達到上百人。

這些店鋪對外公告的價格約在10元至100元間，經詢問客服後，店家表示，店鋪對外標註價格多為虛擬價格，實際辦理價格落在200至800元間。有客服稱，辦理全球購買手，不需提供境外護照證明，只需提供店鋪帳號密碼，有「技術」可協助順利辦理入駐。

一名提供認證服務的客服人員表示，要求辦理全球購買手入駐的客戶不少，每天有將近10名左右的買手通過審核，「一般可以保證在1至2個工作完成審核。」

此外，也有不少本地商家利用淘寶全球購買手平台販售大陸境內生產的商品。一間有全球購買手認證的店鋪負責人指出，自己也是通過代辦的方式辦理買手資格，「上架的商品實際上是國內的商品，掛一些國際小品牌（牌子），不會被查；如果有一些顧客比較在意物流信息，也會為其提供異地上線的服務。」