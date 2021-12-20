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高虹安表態支持新竹縣市合併　「但絕不能倉促草率行事！」

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 財政部長蘇建榮 經濟部長王美花 主計長朱澤民 立委高虹安 萬美玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文19日在官邸邀集府、院、黨、黨團及部分執政縣市首長，就公投後國內外政經局勢進行廣泛討論，其中包括新竹縣市合併議題，獲得與會者高度共識並支持升格。對此，被傳出也要角逐2022縣竹市長寶座的民眾黨立委高虹安表示，自己支持新竹縣市合併升格，「但絕不能倉促草率行事！」

蔡英文19日上午在官邸邀集柯建銘、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨秘書長林錫耀、高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦、民進黨立委陳明文、前交通部長林佳龍等人，就公投後國內外政經局勢進行廣泛討論，並就多項重要國政議題深入交換意見。

對於縣市合併升格，柯建銘日前受訪時曾說明，若欲推動新竹縣市合併升格，需要修改《地方制度法》第4條，將人口聚居125萬人才能設直轄市的門檻，調降為100萬人，並訂定明年12月25日為改制時間。意即若能在半年前公告選區各議員應選名額，將可趕上2022年地方選舉。

民進黨立委柯建銘等人近日提出《地方制度法》修正草案，將人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市；其中「且」改成「或」，讓縣市合併不再受人口數限制。

高虹安表示，任何能讓大新竹共好的政策和立法我都支持，不論是爭取中央經費、跨境區域縫合、確保產業水電、保障民生水質等等，都是很值得努力的方向。但若要透過縣市合併升格的方式，還是應該回到國土計畫、地方制度法、財政劃分法、行政區劃程序法等的改革框架下，透過充分討論、完整規劃，按部就班推動。

對於縣市合併升格，高虹安指出，台灣的國土區域重劃是深沉重要的大事，不應該是一人或一黨，或是執政黨的府院黨核心與派系大佬在總統府說了算，更不可倉促行事。針對六都升格後的利弊得失，整體的地方財政、資源分配、區域發展到底有沒有向上提升，並應據此推動地方制度法的再次修法。

高虹安表示，新竹縣市合併升格，應該是先討論清楚國土規劃方案、統籌分配款合理比例、縣市合併行政區劃方案，再推動落實此一規劃的立法，最後是執行讓地方自治團體升格或合併等改制工程。

高虹安指出，對照現在執政黨作法，先由個別地方首長拋出議題，觸發可能連帶影響到的地方政治人物呼應，但最上位的國土規劃通盤討論根本付之闕如。今年九月時，內政部也曾說將提出「行政區劃程序法」作為縣市合併和轄內「區」整併之法源。

對於行政區劃程序法，高虹安表示，該法到現在該法案尚未送到立院，也尚未見到行政院針對所謂「七都」甚至「九都」的新國土規劃藍圖，沒有通盤討論，就直接跳到地方制度修法草案，如此倉促行事，無疑就是先射箭再畫靶，「心中想的恐怕是政治前途，而非真心為國家未來和區域均衡發展考量。」

高虹安指出，民進黨在新竹市主政七年，中央完全執政超過五年半，如果真重視地方提升和宏觀治理，早就應該提出相關立法和政策配套之討論，或是在既有法制框架下，建立更多跨區域共同治理的合作平台機制。

高虹安表示，具體建議中央應先從「財政劃分法」和附屬的「中央統籌分配款分配辦法」下手：「財政劃分法」可以透過修法，把各地方政府能分的稅款做大，「中央統籌分配款分配辦法」則是可以調整直轄市、縣市、鄉鎮市三級地方自治體的在這個總額內可以分到的比率，以實質幫助地方發展、規劃完整配套，更立竿見影。

高虹安強調，自己支持新竹縣市合併升格，但絕不能倉促草率行事，除了上述所說上位階的國土規劃以外，縣市合併、行政區劃、都市計畫、可行性評估，以及縣市雙方首長之共識及溝通，都必須是縣市合併執行的前置作業，「修法只是過程，請政府以負責任的態度，腳踏實地提出完整的規劃。」

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高虹安縣市合併直轄市新竹民眾黨

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