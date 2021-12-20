誰陪蕾神寫文章？　鄉民點名「2姊妹」網笑炸：整人大逆轉

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誰陪蕾蕾寫文章？　網點名「2姊妹搞死媽寶」歪樓笑炸：大逆轉

記者邱晟軒／綜合報導

王力宏今（20日）終於道歉並宣布暫時退出演藝圈，除了將「仁愛吾疆」正式過戶給李靚蕾，還承諾會共同撫養3孩兒。不過，李靚蕾曾說過有2位姊妹陪同寫下長文，絕非王爸所稱「分居期間處心積慮的結果」；對此，就網友就歪樓笑稱，難道陪寫文章的2人是「她們」？

王力宏稍早前在臉書發文，「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。在這裡，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉。」

王力宏表示，「既已離婚，爭論過去種種已經無意義了。從今往後，我會注意自己的言行舉止，會承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任，經濟上生活上盡可能的照顧靚蕾和孩子們，我準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。靚蕾，我們還是要共同照顧撫養三個孩子的，你們住的房子我會過戶到你的名下。孩子們的撫養教育我也會全程參與並承擔費用。此事肯定主要是我處理不當。再次向大家道歉。」

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不過回顧李靚蕾19日的反擊長文裡頭，李對於王力宏父親質疑自己的毀滅性首發文「恐怕不是第一時間寫出，而是在分居的兩年來，處心積慮的結果」，李靚蕾回應強調當天的長文，是在2位好姊妹的陪伴下，一個人一字一句寫完的，並強調自己有人證可以證明，駁斥兩年處心積慮的結果，並說如果自己如果我處心積慮，就不會錯過為自己發聲的最佳時間點。

▲▼李靚蕾4度發文回應王力宏。（圖／翻攝自王力宏、李靚蕾）

▲李靚蕾宣布不提告王力宏！（圖／翻攝自王力宏、李靚蕾）

對此，就有網友在批踢踢八卦板以「陪蕾蕾寫文章的是不是by2？」為題發文表示，「之前蕾蕾有說2個姊妹陪她寫文章，最瞭解這件事又是姐妹的就是by2了，會不會兩人一搭一唱一直把事實爆出來，最後拿出整人大爆笑的牌子。」

貼文曝光後，引起許多網友爆笑回應，「笑死，年度整人大賽」、「你突破盲點了」、「三個女人搞死一個媽寶，這太屌了」、「超大型社會實驗XD」、「預防性朝聖」、「整人大逆轉喔」、「靠北想像那畫面太美好XD」、「笑死！害我在被窩大笑」。

還有許多網友開玩笑表示，「被你說服了，不然yumi一發文立刻回應的速度也太快」、「婦仇者聯盟嗎」、「這個情節超猛，可以拍電影」、「你這篇文我給你100分」、「這劇本只能給推了！實在太精彩了」、「如果是這樣我覺得力宏可以解套，唯一辦法」、「我覺得這劇本會超越蜘蛛人」。

▼誰陪蕾神寫文章？話題引鄉民熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼誰陪蕾神寫文章？話題引鄉民熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼誰陪蕾神寫文章？話題引鄉民熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼誰陪蕾神寫文章？話題引鄉民熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

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