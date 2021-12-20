王力宏求饒文「他逐段一一破解打臉」！　鄉民全看穿：毫無誠意

記者邱晟軒／綜合報導

出軌、約炮、召妓風波延燒第三天，王力宏今（20日）終於道歉並宣布暫時退出演藝圈。對此，就有網友針對王力宏的道歉文逐段分析，揪出道歉文背後的真實含意，貼文曝光後引發眾人熱議題。

王力宏稍早前在臉書發文，「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。在這裡，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉。」

王力宏表示，「既已離婚，爭論過去種種已經無意義了。從今往後，我會注意自己的言行舉止，會承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任，經濟上生活上盡可能的照顧靚蕾和孩子們，我準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。靚蕾，我們還是要共同照顧撫養三個孩子的，你們住的房子我會過戶到你的名下。孩子們的撫養教育我也會全程參與並承擔費用。此事肯定主要是我處理不當。再次向大家道歉。」

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▲王力宏首度道歉，宣布暫退演藝圈！（圖／翻攝自王力宏臉書）

踢踢網友逐段分析王力宏的道歉聲明：

王力宏：左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。在這裡，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉。

網友分析：這邊先道歉，跟所有人還有粉絲道歉，先平息一下眾怒，但是沒有說蕾蕾的爆料為真或為假，差不多就是我不回應，但我道歉了。

王力宏：既已離婚，爭論過去種種已經無意義了。

網友分析：本文大重點！過去的事情不要再說了，婚前婚中有沒有大劈腿、約砲、召妓都不要再提了！到此為止吧之 蕾蕾拜託不要再爆了

王力宏：從今往後，我會注意自己的言行舉止，會承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任，經濟上生活上盡可能的照顧靚蕾和孩子們，我準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。

網友分析：從今以後，所以以前有嗎？之後我會好好照顧，以前有沒有我不好說，但以後我會好好照顧孩子，會實際出現，不會只有視訊。

王力宏：靚蕾，我們還是要共同照顧撫養三個孩子的，你們住的房子我會過戶到你的名下。孩子們的，撫養教育我也會全程參與並承擔費用。此事肯定主要是我處理不當。再次向大家道歉。

網友分析：最後，跟蕾神再次求饒，溫情喊話，要想想我們的孩子啊！給你吾疆的condo還有錢錢，拜託想想孩子，別鞭了。

▲王力宏「左思右想」3天終於道歉。（圖／翻攝自王力宏臉書）

該網友在分析文文末認為，其實有件事我覺得蠻怪的，通常爆發這種事，都是被爆料方私下想趕快聯絡對方，請她不要再爆了，第一次看到居然是爆料者打電話給被爆料者，而且還被拒接5次，宏宏不是應該要一開始就私下求饒嗎？怎麼是拒接蕾蕾電話呢？

分析貼文曝光後，引起網友紛紛回應，「王通篇不回應出軌，不知為了什麼道歉，避重就輕」、「看到宏宏這篇感覺被爛尾了」、「這招是揮淚斬馬謖，街亭守不住」、「太高估自己了，宏宏」、「道歉文整篇毫無誠意啊」、「記者會不敢開？」、「道歉只是為了大家別再關注惹」