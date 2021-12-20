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受不了洗版王力宏「幹嘛關心私事？」　網笑1關鍵：比電影好看

▲▼ 。（圖／翻攝自王力宏、李靚蕾IG）

▲網友被王力宏洗到受不了，不懂為什麼大家要這麼關心這些私事。（圖／翻攝自王力宏IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

王力宏證實離婚後，隨著李靚蕾毀滅性爆料一出，婚變爭議整整燒了3天，甚至因為雙方都在深夜丟出震撼聲明，讓網友紛紛直呼「不睡了！」不過，就有人再也受不了，忍不住在PTT的WomenTalk板上發起討論，「為什麼王力宏的私事大家要這麼關心？」話題引發共鳴。

這位網友文中表示，以前就算有很多劈腿的報導，都會有人說「這是人家私事，幹嘛管？」但王力宏的新聞一出，這些聲浪好像都消失了，讓他不禁直呼，「我們又不是他老婆，幹嘛這麼關心他劈腿？」

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看到貼文後，就有人超有感，「女板都快變成宏宏專板了」、「不懂為啥最近他文章這麼多+1」、「真的很無聊」、「滿無聊的，很多人好像跟那二位很熟一樣，拼命幫某方說話」、「說真的，干我屁事？一直洗版」、「覺得煩，每天都這個新聞，男生剛道歉，然後以後不再回應，也得不到大家想知道的。」

不過，有網友便點出1關鍵，真的是忍不住就會關注，「因為是優質偶像吧」、「反差太大了」、「反差太大是主要關係吧？沒人想到這有可能發生」、「癥結點不是劈腿，是人設崩塌」、「戲劇性、峰迴路轉、人性黑暗面、推理鬥智、血流成河，這比電影好看」、「討厭假面人，力宏怎樣也是偶像出身，靠形象賺錢。」

其他人也紛紛留言，「私事的部分隨便他啊！如果他發一篇，說犯了全天下男人都會犯的錯，最多臭他兩句就沒戲了，整件事最精彩的是打臉的部分，還一堆急著進場對號入座的」、「講聽八卦是人的天性」、「其實我也覺得個人私事蠻無聊的，不過就旁邊吃瓜加減看」、「看戲，而且跟誰討論都不會吵起來」、「已經可以變成正面省思的教材了……不然沒例子可舉證 XD！」

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