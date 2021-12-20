快訊／今本土+0！　增11例境外

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增11例境外移入，本土個案仍是零確診。

指揮中心說明，今日新增11例境外移入個案，為7例男性、4例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自義大利(案16917)、美國(5例，案16918-16920、案16922、案16926)、德國(案16921)、法國(案16923)、巴西(案16924)、越南(案16925)及菲律賓(案16927)入境，入境日介於今(2021)年12月5日至12月19日。

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▲12/20新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計477萬4769例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含475萬6108例排除)，其中1萬6816例確診，分別為2163例境外移入，1萬4599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠疫苗正在進行第18輪施打，提供BNT疫苗第1、2劑及已接種第1劑AZ混打BNT，符合資格對象為12/13上午6時前已意願登記，含混打，BNT第1劑對象為12歲以上（2009/12/16(含)前出生）BNT，第2劑是11/18(含)前已接種BNT第1劑18歲以上（2003/12/31(含)前出生）。

另外，第18輪也開放已接種第1劑AZ混打BNT，對象為10/21(含)前已接種AZ第1劑18歲以上（2003/12/16(含)前出生），預約時間為12/14上午10時～12/15中午12時，施打期間持續到12/22。