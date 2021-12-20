王力宏危機處理「踩1大忌」　他見道歉文嘆沒誠意：祝你歲月靚好

▲王力宏和李靚蕾結束8年婚姻。（圖／翻攝自王力宏IG）

記者施怡妏／綜合報導

王力宏和李靚蕾婚變爭議吵了3天，最後在20日午間終於道歉了，「男人還是應該承擔起所有的責任，我不再做任何解釋和辯解」，同時宣布暫時退出演藝圈，消息一出引起網友直呼「早就該道歉」。對此，媒體人黃揚明表示，這個道歉晚了，並指出「扭曲事實是危機處理的最大禁忌」。

王力宏稍早在臉書和微博發文，「左思右想」認為男人還是該承擔起所有責任，所以也不會再解釋與辯解，沒經營好婚姻帶給大家人困擾、沒給大眾做好偶像該有形象都是自己的錯，向爸媽、李靚蕾和孩子們道歉，「我準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害」。

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對此，媒體人黃揚名表示，「遲來的道歉，晚了，扭曲事實是危機處理的最大禁忌，但這畢竟是你自己的家務事，祝你歲月靚好」，看完道歉文後，認為王力宏很沒誠意，「只是要止血，怕再延燒下去而已」。

▲黃揚明指出，「扭曲事實是危機處理的最大禁忌」。（圖／翻攝自黃揚明FB）

貼文一出，網友們回應，「力宏真的應該跟定宇學學危機處理，平平姓王怎麼差那麼多」、「宏燈初上完結篇，不再有第二季了」、「這麼快就落幕 我還沒看過癮捏」、「希望蕾神繼續爆，讓他出來公開面對所有指控，而不是裝傻道歉就想當沒事，那些女生都沒出來道歉呢」。

不少網友也認為，王力宏的道歉文很沒誠意，「只有我覺得道歉文的開頭，感覺是很不服氣嗎，我覺得沒什麼誠意呀」、「完全沒針對蕾神的問題回應，宏宏看起來就是被打怕了直接求饒的感覺」。

▼王力宏道歉了。（圖／翻攝自王力宏臉書）