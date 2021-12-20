時速55公里撞死闖紅燈騎士　女駕駛「超速5公里」賠28萬獲緩刑

▲陳姓女子4月行經路口時，撞上闖紅燈的陳姓騎士，造成陳男傷重不治，不但須賠償陳男家屬28萬還被判刑。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）



記者林冠吟／基隆報導

陳姓女子今年4月以時速55公里之速度行駛至基隆市大德路、實踐路路口時，撞上騎乘機車闖紅燈的陳姓男子，導致陳男顱骨骨折，緊急送醫後仍傷重不治。基隆地院審理後，認為陳女駕車在行將該路段時，該路段速限50公里，但陳女行駛速度卻超過5公里，認定陳女有罪，衡量陳女與騎士家屬已達成賠償，依過失傷害罪，判陳女有期徒刑4月，得易科罰金，緩刑2年。

今年4月清晨，陳女開車行經在基隆市七堵區大德路至實踐路路口時，因路口號誌為綠燈而繼續直行，不料卻與闖紅燈的陳姓騎士撞上，強大的撞擊力道導致陳姓騎士當場顱骨骨折，緊急送醫搶救後，仍因傷重不治。事後，陳男的兒子怒對陳女提告，檢調起訴後認為儘管陳男未遵守交通號誌行駛，但陳女在行經路口時，卻未注意車前狀況，隨時採取必要的安全措施，因而釀成意外。

基隆地院審理後，審酌陳女駕駛車輛時本應注意車前狀況，卻以平均車速約每小時55公里超速行駛，因而導致車禍發生，使陳男因而過世，讓陳男的家屬承受失去至親，精神受打擊及難以撫平之傷痛，衡量陳女事後以28萬元和家屬達成和解，並坦承犯行，犯後態度尚佳，依過失致死罪，判處陳女有期徒刑4月，得易科罰金，緩刑2年。