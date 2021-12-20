　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

時速55公里撞死闖紅燈騎士　女駕駛「超速5公里」賠28萬獲緩刑

▲桃園市邱姓男子去年7月間騎車因闖紅燈被巡邏員警發現示意停車盤查，邱卻一路蛇行還逆向跨越分向限制線逃竄，最後不慎騎入田間被員警逮獲送辦。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲陳姓女子4月行經路口時，撞上闖紅燈的陳姓騎士，造成陳男傷重不治，不但須賠償陳男家屬28萬還被判刑。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）

記者林冠吟／基隆報導

陳姓女子今年4月以時速55公里之速度行駛至基隆市大德路、實踐路路口時，撞上騎乘機車闖紅燈的陳姓男子，導致陳男顱骨骨折，緊急送醫後仍傷重不治。基隆地院審理後，認為陳女駕車在行將該路段時，該路段速限50公里，但陳女行駛速度卻超過5公里，認定陳女有罪，衡量陳女與騎士家屬已達成賠償，依過失傷害罪，判陳女有期徒刑4月，得易科罰金，緩刑2年。

今年4月清晨，陳女開車行經在基隆市七堵區大德路至實踐路路口時，因路口號誌為綠燈而繼續直行，不料卻與闖紅燈的陳姓騎士撞上，強大的撞擊力道導致陳姓騎士當場顱骨骨折，緊急送醫搶救後，仍因傷重不治。事後，陳男的兒子怒對陳女提告，檢調起訴後認為儘管陳男未遵守交通號誌行駛，但陳女在行經路口時，卻未注意車前狀況，隨時採取必要的安全措施，因而釀成意外。

基隆地院審理後，審酌陳女駕駛車輛時本應注意車前狀況，卻以平均車速約每小時55公里超速行駛，因而導致車禍發生，使陳男因而過世，讓陳男的家屬承受失去至親，精神受打擊及難以撫平之傷痛，衡量陳女事後以28萬元和家屬達成和解，並坦承犯行，犯後態度尚佳，依過失致死罪，判處陳女有期徒刑4月，得易科罰金，緩刑2年。

►美腿＋收小腹神器來了！快收

ET快訊
王力宏召妓李靚蕾全抖出！　「網襪妹正臉照」遭洩
「蕾神之鎚」PO文內幕曝！　訴訟戰場在台灣
王力宏4.8億「吾疆」過戶給蕾神！　律師、地政士給忠告
王力宏之亂誰最衰？　網心疼湧入「她」帳號：太慘
快訊／中研院染疫內部調查出爐！　研判3疏失
快訊／1女疑本土確診！　「採檢情況」曝光
徐若瑄捲王力宏離婚風波！11廣告恐遭殃　驚人代言費曝光
第三劑施打規劃曝　高端也入列！第二劑混打全開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

東勢鄉鐵道遭棄置大量廢棄物　鄉長怒PO網：絕對嚴辦！

年息15％吸金3年狠撈1.1億　金品軒集團總裁和女友遭起訴

被討9萬怒殺債主！兇煞開車載屍2小時　選中茂林偏僻山區滅證　

亂開寵物店門！吉娃娃秒衝出慘被撞死　粗心女要賠飼主3萬元

李靚蕾「重鎚PO文」內幕曝！訴訟戰場在台灣　3關鍵未訴諸法律

士林外匯車商被開4槍！19歲槍手全扛　「空保」接班人無罪原因曝

獨／為9萬殺人棄屍！雲林男最後一句話曝　母盼兒回家變遺體

時速55公里撞死闖紅燈騎士　女駕駛「超速5公里」賠28萬獲緩刑

李靚蕾嗆告王家父子誹謗　SNG北檢苦等！最快明年元月才能分案

解約要賠2.5萬！老農遇「保險黃牛」　農會：絕不能提供診斷證明

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

Yumi認與王力宏婚前交往：刻骨銘心　切割已沒聯絡…李靚蕾秒打臉！曝「裸照」頭像

騎士闖紅燈！穿越輕軌軌道險被撞　對向員警目睹直接攔下：妳完了！

電梯壞了？狂按鈕加敲門沒反應　ㄎㄧㄤ妹無視「右側開門」還生氣

她7年花百萬改造身體眼球刺青！　舞者遭嗆以前漂亮「現在是惡魔」

呆萌柯基散步見錦鯉「興奮狂追」　下秒直跳入池塘...媽傻眼吼：上來

東勢鄉鐵道遭棄置大量廢棄物　鄉長怒PO網：絕對嚴辦！

年息15％吸金3年狠撈1.1億　金品軒集團總裁和女友遭起訴

被討9萬怒殺債主！兇煞開車載屍2小時　選中茂林偏僻山區滅證　

亂開寵物店門！吉娃娃秒衝出慘被撞死　粗心女要賠飼主3萬元

李靚蕾「重鎚PO文」內幕曝！訴訟戰場在台灣　3關鍵未訴諸法律

士林外匯車商被開4槍！19歲槍手全扛　「空保」接班人無罪原因曝

獨／為9萬殺人棄屍！雲林男最後一句話曝　母盼兒回家變遺體

時速55公里撞死闖紅燈騎士　女駕駛「超速5公里」賠28萬獲緩刑

李靚蕾嗆告王家父子誹謗　SNG北檢苦等！最快明年元月才能分案

解約要賠2.5萬！老農遇「保險黃牛」　農會：絕不能提供診斷證明

湖北高速橋90度側翻釀4死8傷　匝道砸車頭傷者：開快2秒就沒命了

防疫旅館群聚「旅客多關14天」要求償！陳時中：為了安全請多包涵

限量換！超可愛「白爛貓手搖杯周邊」一次看　必收實用湯碗組

東勢鄉鐵道遭棄置大量廢棄物　鄉長怒PO網：絕對嚴辦！

外國人管理人員法令宣導會　台南市勞工局提升就業服務專業知能

哪個名人外遇後「洗白最成功？」　鄉民一致點名他：白到發亮

年息15％吸金3年狠撈1.1億　金品軒集團總裁和女友遭起訴

王力宏召妓李靚蕾全抖出！　狗仔加碼洩「網襪妹正臉照」

潤娥越來越有女人味！罕見腹肌、腰線全都露　「胸前陰影」辣翻

被討9萬怒殺債主！兇煞開車載屍2小時　選中茂林偏僻山區滅證　

迷彩男刺青怕痛「頭塞女伴奶」不敢看　刺青師回頭傻 住：欺負我？

社會熱門新聞

即／高雄驚爆殺人棄屍　山區尋獲遺體

飲料店員工泡飲料給朋友喝　被判刑3個月

高雄國中校花身中14刀　下半身赤裸慘死甘蔗園

國中生縱火燒棉被　住家起火父母送醫

李靚蕾若證明這件事！王力宏恐得賠錢

林秉樞失控畫面曝！靈堂暴走飆罵高嘉瑜

22歲男請朋友1杯飲料慘了　被老闆提告下場出爐

高雄甜美國中校花朋友多　深夜接一通電話竟慘死

比特犬咬死男童　潘孟安曝認養最新進度

快訊／台中石岡水壩驚見無頭屍

台大準研究生拍81少女裸照　遭宣告刑106年

飯店廚師下班中橫公路摔落路旁水溝

搭捷運襲胸高中女　媽寶男：想一直看她

女大生打工「熱油淋臉」！求償結果曝

更多熱門

相關新聞

台7乙線重機過彎失控！害4汽機車連環撞2傷

台7乙線重機過彎失控！害4汽機車連環撞2傷

林姓男子駕駛普通重機車18日沿台七乙線直行下坡往三峽方向行駛，因過彎失控偏移車道，撞擊對向羅姓男子駕駛自小客車，後方黃姓男子駕駛重機車因前方發生事故閃避不及追撞後摔車，林男駕駛的機車於撞擊後彈回原車道，再波及後方陳男駕駛的重機車並摔車，這起連環車禍造成林男、陳男受傷。

大二生兼3差一天工作16小時！　開車撞死13歲女

大二生兼3差一天工作16小時！　開車撞死13歲女

女騎士不要命！闖紅燈險被輕軌撞　

女騎士不要命！闖紅燈險被輕軌撞　

「重機插賓士」同路段！枋山海豚灣又事故

「重機插賓士」同路段！枋山海豚灣又事故

疑闖紅燈遭廂型車撞飛！騎士送醫不治

疑闖紅燈遭廂型車撞飛！騎士送醫不治

關鍵字：

車禍闖紅燈時速55公里超速車前狀況過失致死

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王力宏「左思右想3天」道歉了！

李靚蕾深夜5項反擊王力宏！心碎曝：他有性成癮

李靚蕾親哥發聲了！175字轟王力宏砲火全開

李靚蕾家裝視訊機器人！王力宏「和朋友一起操控觀看」

李靚蕾「半夜2:00約砲」藏貓膩

快訊／王力宏首發聲：沒對婚姻不忠　控被李靚蕾索近9億贍養費

王力宏公開悲求聯絡　李靚蕾曬「通話紀錄鐵證」狠打臉：滿口謊言！

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

BY2妹再爆綠了何猷君！

王力宏吃「16歲小師妹」　本尊認當初很喜歡

快訊／李靚蕾又出鎚！　轟Yumi「王力宏只把妳當炮友」

王力宏21年前緊牽徐若瑄舊照曝光　網抓包：胯下寫著滿足

陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

快訊／李靚蕾5點反擊王力宏：無論修養或人品都很低劣的一個人

周杰倫半夜也醒著！突PO「睡蓮畫」網秒懂

更多

最夯影音

更多
王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」
王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

王力宏私訊曝光！1條件逼她收回指控　 李靚蕾3200字反駁王爸指控「列7罪狀開戰」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

《聲林之王3》PK最不想遇到的選手來了！　2人同唱《流浪記》...小宇直喊「很扯很扯」

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

打烊前10分鐘點1800元餐點！　店員接得來速暴氣嗆：臭X子

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面