三寶大媽騎車「極致硬切」！下秒車道自摔痛苦掙扎…險遭轎車爆頭

▲▼桃園三寶女騎士硬是切入車道結果自摔，差點遭轎車爆頭。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心，下同）

記者戴若涵／綜合報導

台灣交通亂象層出不窮，許多不守法規的駕駛人鬼切、隨意開車門釀成車禍！桃園平鎮民族路三段、長安路口3日發生車禍，一名三寶女騎士從路邊駛出，但她一個硬切，先是差點與直行騎士發生碰撞，下秒她仍強硬切出，又再度險些與熊貓外送員擦撞，緊接著她因重心不穩自摔，所幸後方轎車一個急閃，這才沒有爆頭。

臉書社團「八卦村-行車紀錄器上傳中心」4日PO出一段車禍影片，內容指出事件發生是在3日晚間6時10分左右於平鎮民族路三段與長安路口。透過影片可發現，一名穿著桃紅色外套、戴著黑色安全帽的騎士，先是從路邊切入車道，但她霸道硬擠的騎車方式，令一名直行騎士相當不悅轉頭側目。

女騎士並未因他人眼光放棄做自己，下秒她頭也沒轉地再度切入車道，差點與直行的熊貓外送員發生碰撞後，瞬間重心不穩自摔倒地，痛苦地在車道上掙扎，所幸後方黑色轎車反應及時，馬上往左切急閃，這才沒有將她爆頭，吃上過失致死官司。

這段影片曝光後，不少網友都忍不住怒轟，「出來都不用看的 遲早被收」、「死好，不知道在騎三小」、「違停不應該，但是騎車人的騎法是大有問題」、「拜託別騎了」、「違停不應該，但這位太太切車道都不看的欸…」，但也有網友質疑，「怎麼不檢討違停？」、「還好黑色轎車有保佑，輾過去就過失殺人了…」