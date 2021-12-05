　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

三寶大媽騎車「極致硬切」！下秒車道自摔痛苦掙扎…險遭轎車爆頭

▲▼桃園三寶女騎士鬼切差點遭轎車爆頭。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

▲▼桃園三寶女騎士硬是切入車道結果自摔，差點遭轎車爆頭。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心，下同）

記者戴若涵／綜合報導

台灣交通亂象層出不窮，許多不守法規的駕駛人鬼切、隨意開車門釀成車禍！桃園平鎮民族路三段、長安路口3日發生車禍，一名三寶女騎士從路邊駛出，但她一個硬切，先是差點與直行騎士發生碰撞，下秒她仍強硬切出，又再度險些與熊貓外送員擦撞，緊接著她因重心不穩自摔，所幸後方轎車一個急閃，這才沒有爆頭。

▲▼桃園三寶女騎士鬼切差點遭轎車爆頭。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

臉書社團「八卦村-行車紀錄器上傳中心」4日PO出一段車禍影片，內容指出事件發生是在3日晚間6時10分左右於平鎮民族路三段與長安路口。透過影片可發現，一名穿著桃紅色外套、戴著黑色安全帽的騎士，先是從路邊切入車道，但她霸道硬擠的騎車方式，令一名直行騎士相當不悅轉頭側目。

▲▼桃園三寶女騎士鬼切差點遭轎車爆頭。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

女騎士並未因他人眼光放棄做自己，下秒她頭也沒轉地再度切入車道，差點與直行的熊貓外送員發生碰撞後，瞬間重心不穩自摔倒地，痛苦地在車道上掙扎，所幸後方黑色轎車反應及時，馬上往左切急閃，這才沒有將她爆頭，吃上過失致死官司。

▲▼桃園三寶女騎士鬼切差點遭轎車爆頭。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

這段影片曝光後，不少網友都忍不住怒轟，「出來都不用看的 遲早被收」、「死好，不知道在騎三小」、「違停不應該，但是騎車人的騎法是大有問題」、「拜託別騎了」、「違停不應該，但這位太太切車道都不看的欸…」，但也有網友質疑，「怎麼不檢討違停？」、「還好黑色轎車有保佑，輾過去就過失殺人了…」

►減重必備「甩油煮飯神器」

ET快訊
周杰倫驚喜現身！黑人「要下去打嗎」網嗨翻
快訊／詹宏志替林秉樞傳訊媒體高層　總統府回應了
林秉樞找上民進黨前秘書長！他自爆「曾收履歷」
搭訕烏克蘭正妹「先報尺寸」！她嗆台男：約吃飯就能上床
前警員硬上12歲女！辯「她主動趴上來」
心跳越快越短命！醫曝「關鍵數字」證實了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／宜蘭南方澳豆腐岬釣客落海　無生命跡象搶救中

女山友墜品田山深谷亡　同地點「第二斷崖」今年已2起

三寶大媽騎車「極致硬切」！下秒車道自摔痛苦掙扎…險遭轎車爆頭

假辦案真性侵！前員警硬上報案人12歲女　法官批「惡性非輕」重判

高雄24歲女凌晨自撞分隔島！白車橫躺翻覆路中　2人一度受困

李國毅酒駕違規畫面曝！飯店前一個Move害慘他　再吃2張罰單

台86線貨車失控撞安全島　駕駛搶救不治女乘客受傷

快訊／踹飛6歲繼子暴打妻軟禁2年　渣男台中落網

消防版林秉樞分手8年狂傳私密片！　老公、同學都不放過

不要命！毒蟲吸安開車恍神停路中　路人叫醒繼續開「直衝分隔島」

李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

國中弟撞到機車屁股「真的很sorry」　寫字條+帶父母來道歉！車主：免賠

鄧佳華換「超炫交通工具」外送　彎腰收車車...網嚇：餐點全翻？

自律男23歲買特斯拉、24歲買房　曝內心法則：動機強烈明確很重要

田馥甄致歉許富凱！爆「我媽常私訊騷擾」　他回贈「田」燈牌...Hebe：筆劃太少比較便宜！

阿伯騎車突然轉彎「汽車前停下」　詭異回頭後離開...網：碰瓷失敗？

斗六賽車競速「起跑失控」撞人群　1孕婦+5人急送醫...民眾尖叫狂逃

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

快訊／宜蘭南方澳豆腐岬釣客落海　無生命跡象搶救中

女山友墜品田山深谷亡　同地點「第二斷崖」今年已2起

三寶大媽騎車「極致硬切」！下秒車道自摔痛苦掙扎…險遭轎車爆頭

假辦案真性侵！前員警硬上報案人12歲女　法官批「惡性非輕」重判

高雄24歲女凌晨自撞分隔島！白車橫躺翻覆路中　2人一度受困

李國毅酒駕違規畫面曝！飯店前一個Move害慘他　再吃2張罰單

台86線貨車失控撞安全島　駕駛搶救不治女乘客受傷

快訊／踹飛6歲繼子暴打妻軟禁2年　渣男台中落網

消防版林秉樞分手8年狂傳私密片！　老公、同學都不放過

不要命！毒蟲吸安開車恍神停路中　路人叫醒繼續開「直衝分隔島」

第二劑覆蓋達6成還不夠！專家談「邊境解封」2關鍵：最快2月底可考慮

Omicron擴散全球43地　英國科學家：空氣傳播可能較強

日本爸要女兒嫁來台灣原因曝　她在台看到這畫面：嚇到了

2021「臺灣國際漁業展」實體展落幕　線上續展至12月31日

快訊／宜蘭南方澳豆腐岬釣客落海　無生命跡象搶救中

柯瑞再秀2樓通道神射　這球「負度角」真的太扯了！

奧斯塔羅12星座一周運勢1206-1212　處女看緊荷包、天蠍與另一半溝通困難

詹宏志替林秉樞傳訊媒體高層　總統府：顯然許多人遭到嫌犯矇騙

女山友墜品田山深谷亡　同地點「第二斷崖」今年已2起

段宜康稱與林秉樞不熟　網友揭四大疑點：跟不熟的人講這麼久電話？

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

社會熱門新聞

彰化母子控家暴！2員警「聽完就離開」被懲處了

林秉樞戶頭2300萬！ATM明細曝　5萬房錢還要小女友出

小開砍愛人176刀判死　靠撒幣21年不槍決

即／踹飛6歲繼子暴打妻　渣男台中落網

李國毅酒駕違規畫面曝！

咬死3歲童！比特犬現況曝

他欠500元遭暴打　少年嗆：大甲沒人會保你

渣男外遇產女！　孝妻「獲贈5房產」卻又慘遭霸凌

林秉樞打完高嘉瑜2周後　花百萬買這東西

消防版林秉樞外流私密片！　老公、同學都不放過

街上看到瑪莎拉蒂　他直接拖吊回家

起底彰化恐怖老公　驚人家世曝光

即／高雄男陳屍摩鐵　房務員開門嚇壞

台86凌晨驚傳車禍　2人送醫1命危

更多熱門

相關新聞

女「彩虹橋」跳海送醫不治　遊客嚇壞

女「彩虹橋」跳海送醫不治　遊客嚇壞

一名年約25歲女子４日傍晚從桃園市新屋永安漁港彩虹橋上落水，遊客目睹嚇壞，雖被附近漁船救起後已無生命跡象，經消防人員急救送醫後仍不治。

台商回流多旺「桃園最知道！」　鄭文燦：投資台灣佔比全台第一

台商回流多旺「桃園最知道！」　鄭文燦：投資台灣佔比全台第一

警調查6年前無名女屍　女兒淚指認：有感覺是我媽

警調查6年前無名女屍　女兒淚指認：有感覺是我媽

桃園規劃賣場疫苗接種站　民眾隨到隨打

桃園規劃賣場疫苗接種站　民眾隨到隨打

藻礁、三接與兩棲灘岸

藻礁、三接與兩棲灘岸

關鍵字：

三寶桃園女騎士

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李國毅違規迴轉遭攔　測出酒駕被帶走！

彰化母子控家暴！2員警「聽完就離開」被懲處了

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

一喝酒就臉紅！罹「2種癌機率暴增」　近50%台灣人都是

住進男友家！驚見全家人「特殊習慣」她嚇慘

離婚當晚遭性侵　前夫竟回：妳也很想要

迪麗熱巴、楊洋傳CP成真！　「近照2線索」掀熱議

李國毅老婆「還是想幫他辯解」深夜PO長文！

快訊／李國毅道歉酒駕做了不好的示範：永不再犯！

林秉樞戶頭2300萬！ATM明細曝　5萬房錢還要小女友出

頭髮掉不停？網揭「4類食物」不要吃

古娃娃宣布結婚！交往6年「決定繼續欺負他一輩子」

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

小開砍愛人176刀判死　靠撒幣21年不槍決

即／踹飛6歲繼子暴打妻　渣男台中落網

更多

最夯影音

更多
李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差

李李仁看《華燈》也氣：彪哥好可惡　片場護劉品言「防走光暖舉」超反差
咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

咬死3歲童！比特犬收容所現況曝　落寞尾巴下垂...恐面臨人道毀滅

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

幫劉品言報仇！陶晶瑩「冰塊突襲」李李仁　兩人缺牙獻唱《雨夜花》「獻給華華」笑爆

國中弟撞到機車屁股「真的很sorry」　寫字條+帶父母來道歉！車主：免賠

國中弟撞到機車屁股「真的很sorry」　寫字條+帶父母來道歉！車主：免賠

鄧佳華換「超炫交通工具」外送　彎腰收車車...網嚇：餐點全翻？

鄧佳華換「超炫交通工具」外送　彎腰收車車...網嚇：餐點全翻？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面