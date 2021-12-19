李靚蕾媽「超硬背景」不輸王爸媽　卡神酸王力宏：說她要錢誰信？

▲王爸爸說李靚蕾要錢，實際上她家根本不缺。（圖／翻攝自Instagram／jl.leilei）



記者黃可昀／綜合報導

王力宏自出道以來就給人書香世家好形象，爸媽和親戚全都大有來頭，外遇醜聞曝光後，一度還有聲浪質疑李靚蕾是為了錢，不過「卡神」楊蕙如透露，「你以為李靚蕾只是個凡人背景的嗎？女方家財力雄厚，根本不需要王力宏的財產。」

楊蕙如稍早在臉書PO文表示，王力宏過去20年都維持很好的形象，「可以用公關的方式盡可能的得到所有正面的報導」，這方面王力宏也確實經營得很好，直到這次外遇、約砲、冷暴力事件曝光後，他一夕之間變成眾矢之的，網路上排山倒海的批評聲浪，媒體也毫不留情地挖出他過往事蹟。

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▲王家說李靚蕾覬覦財產，簡直讓人不忍吐槽。（圖／宏聲提供、翻攝自Instagram／jl.leilei）



楊蕙如指出，王力宏爸爸凌晨公開782字手寫信，反咬李靚蕾的不實爆料都是為了錢，事實上，李靚蕾的媽媽是南僑集團顧問，每年會下「上億元」廣告費在媒體身上，所以這次事件「哪個新聞媒體選邊站會選王力宏？」而且在知道李媽媽的背景後，「王家再說李靚蕾是要錢，一般人還會信嗎？」

楊蕙如最後也呼籲王力宏，「相罵沒好話，更何況叫爸爸出來罵真的太弱啦」，都已經45歲了還請爸爸出來擋子彈，這種行為實在令人搖頭。