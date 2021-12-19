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25歲正妹PO影片「賣身救父」：誰給175萬就嫁給他！1年後現況曝光

▲▼ 馮雙雙賣身救父。（圖／今日頭條）

▲馮雙雙在網路發出影片「賣身救父」。（圖／今日頭條）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸河南25歲的馮雙雙2020年在網路「賣身救父」，稱只要有人能出40萬（人民幣，下同，約新台幣175萬元）就嫁給對方，因其容貌清秀在網路掀起熱議。

▲▼ 馮雙雙賣身救父。（圖／今日頭條）

▲馮雙雙外型靚麗。（圖／今日頭條）

據《今日頭條》報導，馮雙雙1995年出生於河南平頂山的一個貧苦農民家庭，她的母親因無法忍受長期窮困潦倒的生活，在生下弟弟妹妹後，頭也不回離開，再也沒回來。

馮雙雙的父親是一個老實憨厚的農民，雖然沒有什麼生財之道，但在妻子離開後，依然選擇堅強生活，撫養包括馮雙雙在內的3個年幼的孩子，為了讓孩子不要重復自己面朝黃土背朝天的命運，自己到工地做工，賺的錢送女兒去上學。

馮雙雙從小就知道爸爸生活得不容易，作為家裡的長女，她幫助爸爸分擔家務，照料年幼的弟弟妹妹。長大後的她迎來的卻是高考落榜的命運，考慮到家境貧寒，馮雙雙沒有選擇復讀，而是收拾行李去城裡打工。

之後馮雙雙做了很多工作，只要能賺到錢，不管再苦再累都願意做，在多方嘗試後，她最後選擇留在一家美容院工作。

因馮雙雙吃苦耐勞且為人善良誠實，很快得到了老闆和同事的認可。她在收入相對穩定之後，開始給自己的父親和弟弟妹妹寄一些錢，為的就是讓他們生活得好一點。

馮雙雙本以為他們這個風雨飄搖的小家，在自己和父親的努力下，也會慢慢好起來的，但她還是低估了命運的殘酷。就在她滿心以為未來會更好時，2020年3月父親在田間勞作時，突然感到腰部劇烈疼痛，眼前一黑就暈了過去。

▲▼ 馮雙雙賣身救父。（圖／今日頭條）

▲父親突然病倒。（圖／今日頭條）

馮雙雙接到父親病重的消息後，立刻趕回了家鄉的醫院，看到從小被自己視作世間唯一依靠的父親，而今虛弱地倒在病床上，她感到心如刀絞。

然而，等到父親的診斷結果出來，更是讓馮雙雙感到猶如晴天霹靂，本以為只是因為過於勞累暈倒，但原來是患上急性腎病綜合症，而且因沒有及早得到治療，如今已經發展到了晚期，需要做透析才能暫時保住性命。

更加讓她絕望的是，醫生告訴她父親的病情儘管暫時穩定了，但是已經發展成為慢性病，之後離不開藥物治療，而且還要繼續做透析，而要做透析直至病癒的話，至少要40萬元。

▲▼ 馮雙雙賣身救父。（圖／今日頭條）

▲高昂的醫藥費對貧困家庭來說無疑是雪上加霜。（圖／今日頭條）

馮雙雙聽到這個數字後非常苦惱，因為在給父親治病的過程中，已經將家裡的積蓄花得一乾二淨，並且欠下了許多的外債，自己不知道還能想什麼辦法，能給父親籌集到治病的費用。

萬般無奈之下，馮雙雙拍了一條影片，稱只要誰給40萬為父親治病，自己就嫁給誰。影片發出後引發高度關注，一方面有些人同情馮雙雙的遭遇，並且為她的善良而感動。另一方面，因為她明顯地在拿婚姻做40萬交易的行為，也讓一些人對她產生了非議，甚至懷疑她這條影片的真實性。

▲▼ 馮雙雙賣身救父。（圖／今日頭條）

▲馮雙雙。（圖／今日頭條）

儘管有些負面的聲音，但是在一些網友實地考察了馮雙雙家庭的生活狀況後，也理解了馮雙雙的難處，對她施以援助之手。在社會愛心人士的幫助下，馮雙雙很快湊齊了給父親治病的整整40萬元，她沒想到自己發佈影片後居然收到這麼多關心和鼓勵。

考慮到自己文化水平較低，為了更好適應社會和照顧好父親，馮雙雙開始學習護理學的知識，將來想要成為一名護理人員。經過此事後，曾經捐款幫助過她的網友們，有時也會前來看望她和父親，馮雙雙非常感動。

馮雙雙把每一筆捐款都記錄了下來，後來也曾經去還錢給當時的捐款人，但是那些好心人知道馮雙雙家裡很窮，都表示不要她歸還。

▲▼ 馮雙雙賣身救父。（圖／今日頭條）

▲馮雙雙父親病情逐漸好轉。（圖／今日頭條）

馮雙雙父親病情也逐漸好轉，但對於女兒用婚姻作為籌碼一事他心中百味陳，並感到十分自責，最後他要女兒答應，今後不管遇到了什麼困難，都不要拿婚姻作為和人交換的條件。如今馮雙雙生活步入正軌，更加努力工作，希望早一點讓自己家裡人過上好日子，同時能夠有能力回饋社會。

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