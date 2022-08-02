許藍方與學長不倫戀判賠50萬　反控正宮美女醫「妨害名譽」

▲許藍方遭爆料與已婚學長不倫戀，控告正宮美女醫劉友臻妨害名譽。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

「最美性學博士」許藍方，去年遭媒體爆料，和已婚醫師康鈞尉傳出不倫戀，康妻劉友臻提告求償300萬元，台北地院上個月判許藍方須賠償50萬元，許藍方不甘示弱，反提刑事告訴，指控爆料媒體涉嫌妨害名譽，台北地檢署2日傳喚劉友臻出庭，釐清報導消息來源等相關疑點。

《鏡週刊》2021年8月報導，自稱正宮劉友臻的閨蜜爆料，許藍方和康鈞尉2020年9月間的露骨對話，包括「想到那天在別的床上叫別人的老公老公，已經是我這輩子目前為止，做最瘋狂的事了」、「高潮再高潮」，許藍方對此始終否認有不倫。

也是醫師的康男妻子劉友臻，委由律師提告民事侵權求償，台北地院開庭6次，始終無法達成調解，許藍方還曾受訪表示，為了打官司，已經花光積蓄，戶頭只剩7000元。許藍方聲稱，媒體披露的簡訊內容，都是純文字檔（txt檔），不是對通訊軟體直接翻拍或截圖，真實性可疑，但法院最後仍判決許藍方應賠償劉友臻50萬元精神撫慰。

許藍方同時也在刑事訴訟提告，懷疑劉友臻向《鏡週刊》爆料，涉嫌妨害名譽，希望檢方能還她清白，檢察官為此傳喚週刊以及劉友臻，釐清報導內容來源等疑點，在此同時，《鏡週刊》不滿被稱報導不實，也向許藍方求償10萬元，正由台北地院審理中。