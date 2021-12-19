「聲明又爛又渣！」網轟王力宏爸782字提油救火：看完更相信李靚蕾

▲王力宏渣男真面目被扒出，完美人設崩壞。（資料照／攝影中心攝）



記者黃可昀／綜合報導

王力宏的爸爸凌晨公開782字的手寫信，對李靚蕾提出4項指控，包括懷孕逼婚、7年痛苦2年地獄的婚姻、盤算2年復仇計畫以及要求上億離婚費用，信中也提出3點替兒子洗白，不過這封手寫信曝光後沒有滅火，反而讓眾人更怒了，直呼「王爸爸的聲明是不是很沒水準很渣？」

網友在PTT表示，王力宏醜聞爆發後，王爸爸選擇逆風發言為兒子說話，結果整篇看下來反而像是提油救火，「竟然還沒頭沒尾的說到人家月事，完全沒有解釋也沒有為兒子的行為道歉，整篇就是我家很有錢，我們家力宏很棒很愛家都是不小心的」，把問題全部推給李靚蕾，通篇在批評女方心機博上位、覬覦財產。

[廣告]請繼續往下閱讀...

參考連結：懶人包／秒懂王力宏爸「4指控3澄清」洗白渣兒！ 李靚蕾列7罪狀開戰

▲王力宏爸爸發聲明，卻越抹越黑。（圖／宏聲提供）



原PO認為，李靚蕾5年生3個孩子，王爸爸如今還緊咬「都是女生愛錢，用懷孕來威脅」，試圖營造出王力宏是受害者的形象，結果被爆出「王力宏還想用房子賭人家的嘴，拜託女生要說自己是神智不清亂發文」，原PO實在看不下去，直言王爸爸的聲明簡直又爛又渣。

網友也認為，王爸爸這封手寫信實在越抹越黑，外界看了更加心疼李靚蕾，「爸爸自大到覺得這篇出來會有用」、「自以為是啊，我相信李會被王家欺負」、「有種知識分子的高姿態優越感」、「這文章充滿不屑女方跟歧視，誰看了都會生氣」、「看來李說的是真的，冷暴力果然很多年」、「我看完那篇文章唯一得到的資訊是，女方懷孕後，男方本來還不想負責任」、「看完更支持女方，王爸是豬隊友嗎？」