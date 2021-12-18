公投各縣市票數一次看！8縣市「4個不同意」國民黨佔3個

▲核四廠、美豬、公投票匭、大潭藻礁。（合併圖／台電提供、路透、記者李毓康、屠惠剛攝）
記者黃巈禾／台北報導
重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等4大公投於今（18日）晚8時11分開票完畢，確定四項公投案都是「4個不同意」。根據中選會開票結果，全台8縣市投出「4個不同意」，其中國民黨就佔了3個。
全台投出「4個不同意」的則有8個，包括國民黨執政宜蘭縣、雲林縣、彰化縣，以及民進黨執政的台南市、高雄市、屏東縣、嘉義縣、嘉義市。
根據中選會開票統計，第17案「重啟核四」同意票380萬4755票、不同意票426萬2451票；第18案「反萊豬」同意票393萬6554票、不同意票413萬1203票；第19案「公投綁大選」同意票395萬1882票、不同意票412萬38票；第20案「珍愛藻礁」同意票390萬1171票、不同意票416萬3464票。
《公民投票法》第29條明定，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過；有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。
台北市（4個不同意）
重啟核四：同意51萬4232票＞不同意49萬692票
反萊豬：同意53萬3890票＞不同意47萬2147票
公投綁大選：同意53萬9747票＞不同意46萬6022票
護藻礁：同意53萬2642票＞不同意47萬2227票
新北市（3個同意、1個不同意）
重啟核四：同意69萬2987票＜不同意74萬9776票
反萊豬：同意72萬5556票＞不同意71萬7589票
公投綁大選：同意73萬574票＞不同意71萬3486票
護藻礁：同意72萬1259票＞不同意72萬1067票
桃園市（4個同意）
重啟核四：同意38萬2314票＞不同意35萬9049票
反萊豬：同意39萬3423票＞不同意34萬7962票
公投綁大選：同意39萬4314票＞不同意34萬7671票
護藻礁：同意39萬5529票＞不同意34萬6119票
台中市（1個同意、3個不同意）
重啟核四：同意47萬4423票＜不同意50萬786票
反萊豬：同意48萬4612票＜不同意49萬521票
公投綁大選：同意48萬8644票＞不同意48萬7288票
護藻礁：同意47萬6279票＜不同意49萬8457票
台南市（4個不同意）
重啟核四：同意23萬2541票＜不同意41萬5776票
反萊豬：同意24萬1186票＜不同意40萬6976票
公投綁大選：同意24萬3004票＜不同意40萬5495票
護藻礁：同意23萬7964票＜不同意40萬9890票
高雄市（4個不同意）
重啟核四：同意38萬8792票＜不同意59萬7826票
反萊豬：同意票39萬7990票＜不同意58萬8302票
公投綁大選：同意39萬8261票＜不同意58萬8579票
護藻礁：同意39萬2910票＜不同意59萬3239票
新竹縣（4個同意）
重啟核四：同意10萬8925票＞不同意6萬9185票
反萊豬：同意11萬1253票＞不同意6萬6859票
公投綁大選：同意11萬2428票＞不同意6萬5810票
護藻礁：同意11萬309票＞不同意6萬7754票
苗栗縣（4個同意）
重啟核四：同意10萬4362票＞不同意6萬5496票
反萊豬：同意10萬6512票＞不同意6萬3291票
公投綁大選：同意10萬6243票＞不同意6萬3712票
護藻礁：同意10萬5241票＞不同意6萬4595票
彰化縣（4個不同意）
重啟核四：同意18萬4623票＜不同意20萬5667票
反萊豬：同意19萬279票＜不同意19萬9905票
公投綁大選：同意19萬195票＜不同意20萬254票
護藻礁：同意18萬7142票＜不同意20萬2982票
南投縣（4個同意）
重啟核四：同意8萬2471票＞不同意7萬3365票
反萊豬：同意8萬4903票＞不同意7萬911票
公投綁大選：同意8萬4360票＞不同意7萬1533票
護藻礁：同意8萬3498票＞7萬2287票
雲林縣（4個不同意）
重啟核四：同意8萬3626票＜不同意11萬7498票
反萊豬：同意8萬7535票＜不同意11萬3430票
公投綁大選：同意8萬6539票＜不同意11萬4564票
護藻礁：同意8萬5518票＜不同意11萬5517票
嘉義縣（1個同意、3個不同意）
重啟核四：同意6萬905票＞不同意1萬3035票
反萊豬：同意6萬3301票＜不同意10萬587票
公投綁大選：同意6萬2465票＜不同意10萬1456票
護藻礁：同意6萬1715票＜不同意10萬2073票
屏東縣（4個不同意）
重啟核四：同意10萬9130票＜不同意16萬9165票
反萊豬：同意11萬2053票＜不同意16萬6133票
公投綁大選：同意11萬1215票＜不同意16萬7117票
護藻礁：同意11萬1353票＜不同意16萬6851票
宜蘭縣（4個不同意）
重啟核四：同意5萬4104票＜不同意9萬1426票
反萊豬：同意6萬1292票＜不同意8萬4199票
公投綁大選：同意6萬498票＜不同意8萬5043票
護藻礁：同意6萬169票＜不同意8萬5262票
花蓮縣（4個同意）
重啟核四：同意6萬6929票＞不同意3萬851票
反萊豬：同意6萬8395票＞不同意2萬9381票
公投綁大選：同意6萬8191票＞不同意2萬9596票
護藻礁：同意6萬8013票＞不同意2萬9749票
台東縣（4個同意）
重啟核四：同意3萬8284票＞不同意2萬545票
反萊豬：同意3萬9175票＞不同意1萬9679票
公投綁大選：同意3萬8963票＞不同意1萬9862票
護藻礁：同意3萬8957票＞不同意1萬9854票
澎湖縣（4個同意）
重啟核四：同意1萬3112票＞不同意1萬3109票
反萊豬：同意1萬3817票>不同意1萬2402票
公投綁大選：同意1萬3569票＞不同意1萬2667票
護藻礁：同意1萬3653票＞不同意1萬2562票
金門縣（4個同意）
重啟核四：同意1萬9817票＞不同意3283票
反萊豬：同意1萬3817票＞不同意1萬2402票
公投綁大選：同意2萬27票＞不同意3100票
護藻礁：同意2萬187票＞不同意2934票
連江縣（4個同意）
重啟核四：同意2634票＞不同意459票
反萊豬：同意2676票＞不同意402票
公投綁大選：同意2676票＞不同意413票
護藻礁：同意2686票＞不同意399票
基隆市（4個同意）
重啟核四：同意6萬9196票＞不同意5萬9630票
反萊豬：同意7萬2735票＞不同意5萬6209票
公投綁大選：同意7萬2786票＞不同意5萬6252票
護藻礁：同意7萬2023票＞不同意5萬6894票
新竹市（4個同意）
重啟核四：同意8萬1447票＞不同意7萬3524票
反萊豬：同意8萬4140票＞不同意7萬800票
公投綁大選：同意8萬5746票＞不同意6萬9314票
護藻礁：同意8萬3443票＞不同意7萬1252票
嘉義市（4個不同意）
重啟核四：同意3萬9901票＜不同意5萬2308票
反萊豬：同意4萬1488票＜不同意5萬748票
公投綁大選：同意4萬1437票＜不同意5萬804票
護藻礁：同意4萬681票＜不同意5萬1500票
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