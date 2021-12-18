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四大公投案結果　鄭文燦：三接與藻礁共存獲在地民意支持

▲四大公投結果，三接與藻礁共存獲在地民意支持。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

▲市長鄭文燦臉書指出，四大公投結果，三接與藻礁共存獲在地民意支持。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

四大公投案18日登場，開票結果四公投案皆未過關。民進黨籍桃園市長鄭文燦晚間於臉書、針對第20案「珍愛藻礁」三接遷移案，發文指出三接所在地觀音區大潭里，523票投出不同意票，大幅超過281票同意票，而觀音區全區則是不同意票11634票超過了同意票9509票。未來，市府將繼續努力建設觀音，減少城鄉差距。

鄭文燦發文中表示：我們訴求的三接與藻礁共存，是獲得在地民意充分的支持。而在未來，桃園市政府還會積極投入海岸及藻礁保育，讓海岸成為桃園美麗的風景，成為環境教育及生態旅遊的亮點。

▲四大公投結果，三接與藻礁共存獲在地民意支持。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

鄭文燦於文中表示，「藻礁」，從陌生到逐漸成為熱門議題，時間並不久，柴山多杯孔珊瑚、小燕鷗、酋婦蟹，從生疏的名詞變為耳熟能詳的話題，公投讓更多人能認知到海岸生態保育的重要性，也理解到能源轉型的艱難選擇。

這一次公投，讓國人同胞看到了桃園團隊對海岸生態的保護。從許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁到新屋石滬，我們依據不同的保育需求，作了最好的規劃。我們推動藻礁污染源稽查專案、成立海岸管理工程處、海岸巡護隊、海洋環保艦隊、環保潛水隊等團隊，投入桃園海岸生態保育。

而三接所在地桃園觀音區大潭里，523票投出不同意票，大幅超過281票同意票，而觀音區全區則是不同意票11634票超過了同意票9509票。我非常感謝觀音鄉親的支持，我們一定會繼續努力，建設觀音，減少城鄉差距。

另外，在沿海其他蘆竹、大園、新屋的三個行政區，蘆竹區不同意票27930票勝過同意票24658票、大園區不同意票15407票勝過同意票12498票、新屋區不同意票8273票勝過7816票。沿海四區投票結果也正代表沿海的在地鄉親，尤其是大潭電廠及中油三接所在地的觀音居民，對於我們結合政府與在地的力量，努力保育海岸生態的認同與肯定。

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