全台11縣市公投「四個同意」！　台北投票率最高

四大公投落幕，四項議題全數遭到否決，而財訊傳媒董事長謝金河也在臉書貼文發表意見，他認為，原先執政黨被認為不太樂觀，但也相信台灣人民的集體意志的抉擇，每次都會為台灣找到新的出路。並且提出預期，表示台灣經濟兩年左右就會追上韓國。