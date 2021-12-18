全台11縣市公投「四個同意」！　台北投票率最高

▲四大公投「四個同意」領先的縣市，總共有11個。（合併圖／台電提供、路透、記者李毓康、屠惠剛攝）
記者林彥臣／綜合報導
全國四大公投案， 「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「三接遷離」，民進黨支持的「四個不同意」全面完封勝，但是全國22縣市當中，高達11個縣市開票的結果是「四個同意」得票數更多。
根據中選會統計資料，台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣、皆是「四個同意」票大於「四不同意」。
其中最指標性的台北市的得票「重啟核四」，同意票「514, 232」、不同意「490, 692」，反萊豬同意票「533, 890」、不同意票「472, 147」，「公投綁大選」同意票「539, 747」、不同意票「466, 022」，三接遷離同意票「532, 642」、不同意票「472, 227」。
公投第17案「重啟核四」總有效票數「8,067,206」、有效同意票「3,804,755」、有效反對票「4,262,451」。結果：否決。
公投第18案「反萊豬」總有效票數「8,067,757」、有效同意票「3,936,554」、有效反對票「4,131,203」。結果：否決。
公投第19案「公投綁大選」總有效票數「8,071,920」，有效同意票「3,951,882」、有效反對票「4,120,038」。結果：否決。
公投第20案「三接遷離」總有效票數「8,064,635」，有效同意票「3,901,171」、有效反對票「4,163,464」。結果：否決。
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