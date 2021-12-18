遼寧艦經宮古海峽駛向太平洋　日本出動出雲艦監視

▲遼寧艦編隊。（圖／翻攝 中國軍網）

記者蔡儀潔／綜合報導

昨（17）日是大陸首艘國產航母「山東艦」入列兩週年紀念日，當天遼寧艦攜萬噸大驅南昌艦再次出海，經宮古海峽駛向太平洋，期間起降殲-15戰鬥機。日本自衛隊則出動了新近完成改裝的「準航母」出雲號護衛艦。

據《環球網》報導，日本自衛隊統合幕僚監部12月17日深夜通報稱，15日上午11時許在距日本長崎男女群島以西約350公里的東海海域，發現4艘中國海軍艦艇向東南方向航行，分別是航母「遼寧」號（舷號16）、055型導彈驅逐艦「南昌」號（舷號101）、054A型導彈護衛艦「日照」號（舷號598）以及901型綜合補給艦「呼倫湖」號（舷號901）。

隨後編隊於16日穿過宮古海峽，進入太平洋南下。自衛隊還觀察到，遼寧艦進入太平洋後，起降了殲-15艦載戰鬥機。除「秋月」號驅逐艦、P-1和P-3C巡邏機以外，日本自衛隊本次還出動了「出雲」號直升機母艦監視偵察。

▲出雲艦。（圖／翻攝自維基百科）

據悉，出雲號此前剛接受改裝，以便起降F-35B戰鬥機。10月3日，一架美國海軍陸戰隊的F-35B成功在出雲號成功進行了起降測試，但日本訂購的F-35B尚未到貨，因此「出雲」號尚處於「有艦無機」的狀態。

報導指出，因日本的F-35B還沒到貨，只能先找美國人幫忙實機測試，自衛隊於14日上午8時許還在宮古島以北約220公里的東海海域，發現中國海軍052D型導彈驅逐艦「廈門」號（舷號154），該艦隨後也經宮古海峽進入太平洋，向東南方向航行。

遼寧艦編隊上一次穿越宮古海峽進入太平洋發生在今年4月初。除遼寧艦、南昌艦外，日方當時共發現052D型2艘、054A型1艘、901型1艘。

海軍新聞發言人高秀成海軍大校4月5日曾表示，中國海軍組織遼寧艦航母編隊日前在台灣周邊海域進行訓練，這是根據年度工作計畫組織的例行性訓練，旨在檢驗部隊訓練成效，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力，今後中國海軍仍將按計畫常態組織類似演訓活動。