現有疫苗都難擋Omicron！研究曝：1情況打2劑BNT可獲「超級免疫」

▲研究顯示，2劑BNT加上染疫後產生的抗體將讓人們獲得超級免疫，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

儘管目前所有研究都顯示，現有的新冠疫苗在面對Omicron毫無招架之力，不過美國最新研究發現，新冠確診痊癒後再施打2劑輝瑞（BNT）疫苗，將讓體內抗體在遇到Omicron時下滑最少，甚至還有研究人員指出，完整接種疫苗後染疫者「將獲得超級免疫」。

外媒最近紛紛指出，現有的新冠疫苗幾乎無法與來勢洶洶的Omicron抗衡，此前美國杜克大學發現，30名莫德納疫苗接種者的血液樣本在遇到Omicron後，中和抗體驟降了至少50倍，而南非的大型研究也顯示，2劑輝瑞疫苗對Omicron的效力只剩33%。

牛津大學的研究人員對施打了2劑AZ疫苗的接種者進行血液分析後，也發現接種者對抗Omicron的中和抗體在施打第2針的28天後「顯著下降」，甚至還有部分接種者的血液「完全無法中和病毒」。最近，美國華盛頓大學與瑞士製藥商也指出，接種2劑美國嬌生疫苗、俄羅斯史普尼克-V（Sputnik V）、中國國藥疫苗，對Omicron幾乎沒有保護作用。

同時，該研究發現，打完2劑輝瑞疫苗而未染疫者，在遇到Omicron時抗體水平會驟減44倍，不過確診痊癒並接種2劑輝瑞疫苗的人，抗體水平只會減少5倍，顯示染疫加上2劑輝瑞疫苗的抗體將為人們帶來最強的保護力。

俄勒岡健康與科學大學（OHSU）的研究也得出了類似結論。該校最新研究發現，接種過疫苗後突破性感染的患者在痊癒後，對Delta病毒有極強的免疫反應，其中和抗體效力是只打過2劑輝瑞而未染疫者的1000%，因此研究人員認為，在面對其他變種病毒，這些患者也會有一樣強大的免疫反應。

OHSU分子與微生物學助理教授塔菲瑟（Fikadu Tafesse）表示，「這是目前最好的免疫反應，儘管現有疫苗仍對預防重症十分有效，但研究顯示，完整接種後再確診或許能讓人們擁有超級免疫（super immunity）。」